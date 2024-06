Înotătoarea rusă Iulia Efimova, de şase ori campioană mondială şi triplă medaliată olimpică, a primit statutul de sportiv neutru pentru Jocurile Olimpice

Iulia Efimova a devenit prima înotătoare rusă care a primit statutul de sportiv individual neutru (NIA) pentru Jocurile Olimpice de la Paris, deşi a declarat că îi va fi greu să se califice la timp, relatează Le Figaro, citată de News.ro.

Sportiva, de şase ori campioană mondială şi triplă medaliată olimpică la Londra-2012 (200 m, bronz) şi Rio-2016 (100 şi 200 m, argint), a primit statutul de neutralitate pentru Paris din partea forului care guvernează nataţia, World Aquatics.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) permite sportivilor ruşi şi belaruşi să concureze individual sub un drapel neutru la Jocuri, cu condiţia să nu fi sprijinit în mod deschis ofensiva Rusiei în Ucraina în februarie 2022 şi să nu fie membri ai unui club legat de forţele de securitate.

Cu toate acestea, Efimova, în vârstă de 32 de ani, a declarat pentru canalul rusesc Match TV.Ru că îi va fi greu să respecte termenul limită de calificare la Jocurile Olimpice, 23 iunie, şi că, neavând viză pentru Europa, nu va putea participa la evenimente la care s-ar fi putut califica.

„Mi-au dat (statutul neutru) astăzi, dar este o mare problemă să nu am suficient timp pentru calificările internaţionale. Toate competiţiile se termină pe 23 iunie – fie s-au întâmplat, fie se vor întâmpla săptămâna viitoare. Cel mai important lucru este că World Aquatics a analizat rapid cererea mea şi mă susţine pentru a concura la Jocurile Olimpice. Dar nu am viză pentru Europa şi nu am acces la calificările internaţionale, care se apropie de sfârşit”, a spus ea.

Preşedintele Federaţiei ruse de înot, Vladimir Salnikov, a declarat pentru agenţia de presă de stat TASS că este la latitudinea fiecărui înotător să solicite statutul de neutru, subliniind că Rusia nu le va sta în cale. „Nu am interzis sportivilor să solicite acest statut, este o chestiune personală a acestora”, a spus el despre Efimova.