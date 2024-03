Inițiativă controversată: Spionii americani sunt îndemnați să nu mai folosească termeni precum ‘islamiști radicali’ și ‘jihadiști’

Conducerea principalei agenții de spionaj din Statele Unite vrea să interzică spionilor americani să folosească “limbaj părtinitor,” inclusiv termeni precum “islamiști radicali” și “jihadiști,” spunând că aceste cuvinte afectează membrii comunității musulmane din America. Criticii acuză însă The Office of the Director of National Intelligence – Biroul Directorului de Informații Naționale (ODNI) de promovarea unor inițiative woke*, care subminează eforturile celor implicați în protejarea securității naționale a SUA. ODNI nu este însă singura agenție guvernamentală care este arătată cu degetul pentru schimbările radicale la care a recurs în ultimii ani.

Interzis pentru spioni

Un ghid lingvistic publicat de ODNI, agenția responsabilă cu gestionarea aparatului de spionaj al Americii, vrea să interzică spionilor americani să folosească “limbaj părtinitor,” inclusiv termeni precum “islamiști radicali” și “jihadist,” spunând că aceste cuvinte “sunt dăunătoare pentru musulmanii americani și ne afectează în mod negativ eforturile, din cauză că ațâță retorica extremistă”.

Recomandările au apărut în newsletter-ul The Dive a celor de la Biroul pentru diversitate, echitate, incluziune și accesibilitate (Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility Office) din cadrul comunității de informații a ODNI.

Buletinul informativ a fost obținut de ziarul conservator Daily Wire în urma unei solicitări făcute în baza Freedom of Information Act, privind accesul la informații. The Dive a fost trimisă personalului din întreaga comunitate de informații din Statele Unite, care include Agenția Centrală de Informații (CIA), Agenția de Securitate Națională (NSA), Biroul Federal de Investigații (FBI), Departamentul de Securitate Internă ( DHS) și Departamentul de Justiție (DOJ), precum și componentele de informații din cadrul fiecărei ramuri a armatei.

Buletinul a fost publicat la începutul acestui an, iar conținutul acestui număr se concentrează pe “importanța cuvintelor.”

“Ceea ce spunem poate să creeze sau să rupă relații, să ridice sau să păteze o reputație și chiar să susțină sau să infirme o narațiune,” a scris redactorul șef al buletinului, un angajat DEI al cărui nume este redactat. “Ca angajați ai (comunității de informații), munca noastră și cuvintele noastre sunt pentru totdeauna marcate în istorie și vorbesc despre munca importantă pe care o desfășurăm în serviciul binelui mai mare. Este esențial să fim conștienți de terminologia pe care o folosim în fiecare aspect al îndatoririlor noastre.”

Potrivit redactorului-șef, buletinul informativ este un produs al discuțiilor dintre “toate cele nouă comitete consultative pentru diversitate” existente în comunitatea de informații din SUA. Oficialii “lucrează neobosit pentru a identifica provocările alegătorilor lor, în ceea ce privește terminologia și temele pe care să le încorporeze în rapoartele lingvistice respective.”

Discuțiile despre teroriștii islamici și despre ideologia lor rămân o preocupare centrală pentru comunitatea de informații din Statele Unite, care acordă prioritate “separării Islamului de cuvintele și expresiile folosite pentru a discuta despre terorism și violența extremistă”.

Oficialii spun că “au observat cum unele instruiri și prezentări oficiale au combinat convingerile islamice cu terorismul, lucru care este ofensator și îi înstrăinează pe colegii noștri musulmani-americani.”

În plus, ei “au observat cum (guvernul SUA), în special (comunitatea de informații), a folosit anumite expresii pentru a identifica amenințările teroriste internaționale care sunt dăunătoare pentru musulmani-americani și ne afectează în mod negativ eforturile, deoarece susțin retorica extremistă.”

Aceste observații au dus la descrierea mai multor fraze comune ca fiind “problematice” și la interzicerea lor. Potrivit documentului, angajații comunității de informații nu ar trebui să spună “jihadist salafist,” “jihadist,” “extremist islamic,” “extremism sunnit/șiit” sau “islamiști radicali.”

Publicația ODNI afirmă că “acești termeni sugerează în mod incorect că credințele islamice trec cumva cu vederea acțiunile și retorica adoptate de aceste organizații teroriste străine.”

Oficialii comunității de informații ar fi discutat cu academicieni și activiști comunitari atunci când au creionat această politică.

“Majoritatea oamenilor cu care am vorbit au menționat modul în care ‘se rușinează’ atunci când aud oficiali (guvernamentali) folosind acești termeni ofensatori și au remarcat că ele creează o percepție incorectă că identitatea americană este în conflict cu credințele islamice, chiar dacă americanii de origine musulmană au făcut parte din structura acestei societăți încă din timpul războiului pentru independență,” se afirmă în buletinul informativ.

“Împreună, putem face micro-schimbări în cultura noastră și în mediile noastre personale și profesionale,” potrivit materialului din The Dive.

Cuvinte cu probleme

Documentul menționează alți termeni care sunt etichetați ca fiind “problematici.”

Astfel, în afară de termenii care descriu teroriștii islamici, ODNI îi instruiește pe angajați să evite expresii precum “blacklisted” (pus pe lista neagră), “cakewalk” (o victorie facilă), “brown bag” (sac maro), “grandfathered” (să scutești pe cineva sau ceva de la o nouă lege sau regulament) și “sanity check” (verificarea sănătății mintale).

De exemplu, revista scrie că “blacklisted” implică că “negrul este rău și albul este bun,” în timp ce “cakewalk” se spune că se referă “la un dans interpretat de sclavi pentru proprietarii de sclavi pe terenurile plantațiilor.”

“Brown bag,” un termen cel mai des folosit pentru a descrie o pungă de hârtie folosită pentru a păstra mâncara, de fapt “se referă la practicile de testare a ‘pungii maro” din secolul al XX-lea în cadrul comunității afro-americane” în care nuanța pielii unui individ era comparată cu culoarea unei pungi de hârtie maro. Testul a fost folosit pentru a determina ce privilegii ar fi putut avea un individ, avantajați fiind cei care aveau nuanța pielii mai deschisă.

La rândul său, “grandfathered” se referă la “o clauză statutară și constituțională adoptată de șapte state din 1895 până în 1910, care a interzis dreptul de vot afro-americanilor, împiedicându-i să aibă dreptul de a vota înainte de 1866.”

De asemenea, “sanity check” este listat ca un termen care i-ar putea jigni pe unii indivizi, deoarece “implică că persoanele cu boli mintale sunt inferioare, au opinii greșite sau incorecte.”

Avantajele travestiului

Revista trimestrială a agenției de informații americane include, de asemenea, un articol anonim al unui ofițer de informații de sex masculin care discută despre beneficiile de a fi un travestit. “Sunt ofițer de informații și sunt un bărbat căruia îi place să poarte uneori haine de femei,” a scris spionul. “Cred că experiențele mele ca cineva care se travestește mi-au acutizat abilitățile pe care le folosesc ca ofițer de informații, în special gândirea critică și înțelegerea în perspectivă.”

În articol, intitulat My Gender Identity and Expression Make Me a Better Intelligence Officer, spionul american scrie că “sunt mai conștient de, și sper că le susțin, pe colegele mele.”

“Acum am o apreciere mai bună a modului în care uneori poate fi incomod să porți haine de femei,” scrie ofițerul de informații. “Știu în mod direct cum purtarea tocurilor poate face să te doară picioarele și să dureze mai mult să mergi undeva. Deși îmi place să port sutien, știu că nu este confortabil pentru toată lumea și este mai puțin confortabil după câteva ore. Pe lângă prejudecățile cu care se confruntă adesea femeile la locul de muncă, trebuie de asemenea să fie greu să fii inconfortabil.”

Travestiul, spune angajatul, îl face “mai bun în înțelegerea activelor (de informații) clandestine și a motivațiilor acestora. Înțeleg motivația de a păstra secrete despre cine ești și ce faci, ceea ce sună similar cu o parte din experiența unui agent.”

În afară de articolele despre interzicerea unor cuvinte ofensatoare la adresa musulmanilor și despre mărturisirile spionului travestit, revista a publicat, de asemenea, un joc de căutare a cuvintelor care include termeni precum “accesibilitate,” “incluziune,” “egalitate” și “aliat.”

Desființată de critici

Detaliile materialelor apărute în The Dive au provocat îngrijorare în rândul politicienilor conservatori de la Washington, care au denunțat agenda woke a DNI. Potrivit acestora, buletinul informativ este cel mai recent exemplu al modului în care inițiativele Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI) din cadrul guvernului american modifică modul în care angajații vorbesc între ei și își îndeplinesc sarcinile referitoare la securitatea națională a Statelor Unite.

Criticii descriu aceste programe ca parte a unei schimbări culturale de tip woke, promovate de activiști de extremă stângă și aliații lor din Administrația Biden.

Republicanii din Congresul american caută de altfel să elimine milioane de fonduri federale pentru programele DEI din armată și alte agenții guvernamentale, argumentând că acestea dăunează fundamental operațiunilor de securitate națională desfășurate de spionii americani în străinătate, potrivit FreeBeacon.

Congresmenul Jim Banks, membru republican al Comitetului pentru Serviciile Armate din Camera Reprezentanților, care supraveghează comunitatea de informații, a declarat că inițiativele de tip woke, precum cele prezentate în The Dive, sunt “un cadou pentru adversarii noștri.”

“Oficialii din comunitatea de informații din SUA sunt instruiți să folosească termeni care nu ‘discreditează’ China sau teroriștii islamici,” a spus Banks. “Starea de woke este un dar pentru adversarii noștri.”

Senatorul Tom Cotton, republican din Arkansas, membru al Comitetului de Informații al Senatului și veteran care a luptat în Afganistan, a declarat că buletinul informativ este un alt exemplu de priorități greșite al Administrației Biden.

“Administrația Biden punând DEI mai presus de preocupările de securitate națională este o tragedie care așteaptă să se întâmple,” a declarat Cotton. “Agențiile noastre de informații ar trebui să-și petreacă timpul găsind teroriști, fără a-și face griji dacă îi vor ofensa.”

Congresmanul Mike Waltz (Florida), membru al Comitetului pentru Informații și veteran care a luptat în unitatea de elită Green Berets, a afirmat că îndrumările din buletinul informativ sunt “total nebunești”.

Iar senatorul republican de Texas Ted Cruz a declarat că evitarea de către comunitatea de informații a unor expresii precum “terorismul islamic” interferează cu eforturile de a elimina grupurile teroriste palestiniene care au participat la atacul din 7 octombrie asupra Israelului.

“Atacul din 7 octombrie a fost realizat de Hamas și Jihadul Islamic Palestinian. Aparent, acesta este un fapt incomod pentru comisarii limbii, care presupun că doresc să scoată cuvântul islamic din numele grupării teroriste, Jihadul Islamic Palestinian,” a afirmat Cruz. “Dacă comunitatea de informații n-are habar, dacă refuză să recunoască ceea ce se întâmplă de fapt, înseamnă că va fi complet ineficientă în lupta împotriva acestora și în menținerea în siguranță a americanilor și a aliaților noștri.”

Eforturi multiple

Criticii au evidențiat faptul că buletinul informativ al ODNI este doar unul dintre cele mai recente exemple de promovare a ideologiilor de extremă stângă de către comunitatea de informații din Statele Unite în ultimii ani. Agenția de Securitate Națională a publicat nu demult un glosar intern DEI care includea termeni precum “fragilitate albă,” “transmisoginie”, “colonialism colonist” și chiar pronumele neutru de gen “ze” și “zir.”

Alte agenții federale au investit milioane de fonduri ale contribuabililor în inițiativele DEI: Departamentul de Stat a cheltuit peste 77 de milioane de dolari în doi ani sub Administrația Biden pentru programe DEI, cu sute de milioane în plus în cereri pentru inițiative legate de DEI.

De exemplu, diplomația americană, sub secretarul de stat Anthony Blinken, a publicat un document numit “Modeling DEIA: Gender Identity Best Practices,” care urmărește “să sporească înțelegerea identității de gen și să ofere îndrumări cu privire la limbajul identității de gen și cele mai bune practici care susțin un mediu de lucru incluziv.” Printre altele, documentul le cere angajaților să se abțină de la a mai folosi cuvinte “problematice” precum “mother” și “manpower.”

“Cu asta își petrece timpul secretarul nostru de stat, în timp ce lumea arde în jurul lui?” s-au întrebat cei de la New York Post, criticând eforturile DEI ale lui Blinken și ale diplomației americane.

Documentele obținute de The Daily Wire au dezvăluit, de asemenea, că înalți oficiali ai Pentagonului erau implicați într-o inițiativă climatică în momentul în care Afganistanul a căzut în mâinile talibanilor în august 2021, iar 13 soldați americani și peste 100 de civili afgani au fost uciși într-un atac terorist la aeroportul din Kabul, în contextul retragerii haotice a forțelor SUA.

Mai mult, Pentagonul cheltuie până la 270 de milioane de dolari pentru a promova eforturile DEI în perioada 2022-2024, iar un raport dat publicității de grupul conservator OpenTheBooks.com la mijlocul lunii februarie a dezvăluit că cei 70.000 de copii care învață la școlile aflate în bazele militare ale SUA învață despre identitatea de gen, prejudecățile rasiale și alte subiecte controversate care îi alarmează pe mulți părinți – iar Departamentul Apărării ascunde acest lucru.

Cercetătorii au declarat că educatorii Departamentului de Apărare “forțează extremismul de tip woke” asupra copiilor militarilor din școlile aflate în baze militare americane din întreaga lume.

Lecțiile includ “exprimarea genului” pentru copiii de patru ani, camere de dialog secrete în care elevii discută despre “sexualitate și gen” fără ca părinții să știe și cursuri de “prejudecăți rasiale” care îi fac pe copii să plângă, susține grupul.

Notă*: Termenul woke indică o persoană, instituție sau companie care sunt vigilente la nedreptățile din societate, în special la rasism, discriminare, sexism și negarea drepturilor LGBTQ. Cuvântul e folosit în prezent de dreapta politică nord-americană ca termen peiorativ pentru a descrie activiștii progresiști, care promovează agende de stânga ce includ politici de identitate și justiție socială, de multe ori văzute ca ridicole și contrare bunului simț sau regulilor normale de funcționare a societății.