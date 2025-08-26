Informaţii false cu privire la imigraţie stârnesc îngrijorarea locuitorilor în patru oraşe din Japonia

Patru oraşe din Japonia sunt inundate de luni de plângeri din partea unor locuitori îngrijoraţi în urma desemnării oraşelor lor drept „oraşe-partenere” ale unor ţări africane, ceea ce a generat informaţii false cu privire la o nouă politică privind migraţia, informează marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Plângerile survin după iniţiativa Agenţiei Japoneze pentru Cooperare Internaţională (JICA) de a promova schimburi internaţionale între oraşele Kisarazu, Sanjo, Imabari şi Nagai cu Nigeria, Ghana, Mozambic şi respectiv Tanzania.

După aceasta, guvernul nigerian a anunţat că Tokyo va crea „o categorie specială de vize”, unele mass-media africane afirmând că acest program este menit să aducă noi migranţi în Japonia. O postare pe platforma socială X, care a atras 4,6 milioane de vizionări, a afirmat chiar că oraşul Kisarazu „preconizează în mod serios să cedeze oraşul africanilor”.

„Nu există niciun plan de a accepta imigranţi sau de a emite vize speciale”, a dezminţit purtătorul de cuvânt al guvernului nipon, Yoshimasa Hayashi.

Oraşele încearcă la rândul lor să gestioneze situaţia. „Echipa noastră din 15 persoane şi-a petrecut întreaga zi primind apeluri telefonice şi emailuri”, a declarat pentru AFP un responsabil al oraşului Sanjo, în nordul arhipelagului nipon, făcând referire la „350 de apeluri telefonice şi 3.500 de emailuri” începând de luni.

Potrivit unui responsabil local, oraşul Imabari, în vestul Japoniei, a primit 460 de apeluri telefonice şi 1.400 de emailuri.

„Iniţiativele noastre constau în a coopera în domeniul educaţiei tinerilor prin intermediul baseballului şi softballului, şi nu este vorba de un program ce va duce la o relocare sau la imigraţie”, a declarat Yoshikuni Watanabe, primarul oraşului Kisarazu.

„Locuitorii sunt confuzi şi vor să afle ce administraţie spune adevărul”, a adăugat un responsabil al oraşului.

Iniţiativa „oraşelor partenere” a fost lansată de JICA în timpul Conferinţei Internaţionale de la Tokyo asupra dezvoltării Africii (TICAD) care s-a desfăşurat săptămâna trecută.

Chiar dacă în Japonia străinii reprezintă doar 3% din mâna de lucru, imigraţia este un subiect sensibil. Luna trecută, partidul nipon Sanseito, care are drept slogan „Japonezii pe primul loc”, a înregistrat reuşite considerabile în timpul alegerilor pentru camera superioară, în special cu un program care cere „reguli mai stricte” asupra imigraţiei.