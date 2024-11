Influencerele create de inteligența artificială fură munca celor reale

Graţie tehnologiei, iau naştere profesii noi, greu de imaginat până acum câțiva ani. Şi-atunci, de ce la categoria de noi meserii nu am putea s-o includem şi pe cea de„proxenet al inteligenței artificiale” ? Rețelele de socializare sunt invadate de influenceri creați cu inteligența artificială, generați deseori prin furtul chipurilor unor modele reale. Acest fenomen – care a explodat deja și pe care Instagramul nu pare a fi în stare să-l oprească, așa cum demonstrează o investigație a Wired și 404 Media – a deschis calea și către o piață deosebit de profitabilă. Cu creatori care, pe lângă afacerea normală a sponsorizărilor, câștigă tot mai mulți bani datorită site-urilor cu conținut pentru adulți, potrivit cotidianului italian IL CORRIERE DELLA SERA, citat de Rador Radio România.



Influencerele AI

Una dintre primele care au devenit virale a fost Emily Pellegrini. Are 250 de mii de urmăritori pe Instagram, şi se defineşte în biografia sa «the girl for your dreams». Înaltă, brunetă, rubensiană, se află mereu în locuri de vis. Ar putea fi o influencera „normală” dacă nu ar fi creată cu inteligența artificială. Un profil atât de plauzibil încât păcălește chiar oameni celebri și fotbaliști. Potrivit creatorului ei, Emily Pellegrini câștigă în jur de 10 mii de dolari pe săptămână.

Mai există şi cele care, pe lângă faptul că sunt populare pe rețelele de socializare, încep să găzduiască și un program de televiziune. Cum este cazul lui Alba Renai, o tânără de douăzeci și patru de ani din Madrid care a fost prima gazdă virtuală a reality show-ului, Supervivientes, echivalentul spaniol al Insulei Faimoșilor. În spatele experimentului se află agenția Virtual influencer – creată special pentru a genera influenceri virtuali – care este controlată de Be a lion, la rândul său subsidiară a Mediaset España, difuzorul care transmite Supervivientes.

Una dintre cele mai urmărite este Aitana Lopez, care declară explicit pe Instagram că este o „influenceră AI”, şi totuşi are 337 de mii de urmăritori. Păr roz și fotografii adesea provocatoare, face reclamă pe Instagram pentru diferite produse, de la Victoria’s Secret până la cele de la Olaplex. Aşa cum a dezvăluit Diana Núñez, co-fondatorul agenției The Clueless care a creat-o pe Aitana, mărcile plătesc peste o mie de dolari pentru sponsorizări și, în ultimele luni, a aterizat și pe Only Fans.

Să nu le uităm însă pe influencerele virtuale din Italia: Rebecca Galani, Francesca Giubelli, sau Eli și Sofi, gemeni de 25 de ani născuți în Sicilia în timpul Covid-ului, creaţia Elisei Nieli.

Compensații și colaborări cu branduri



Despre salariile influencerilor virtuali am mai scris: cea mai bogată este brazilianca Lu Do Magalu care, cu 7,4 milioane de followers, este cea mai urmărită din lume (și chiar a apărut pe coperta digitală a Vogue Brazilia). De fapt, mai mult decât o influenceră este un avatar, născută în 2003 ca ​​asistent virtual al site-ului de e-commerce Magazine Luiza. O postare cu Magalu sponsorizată pe Instagram poate costa în jur de 30 de mii de euro.

În ultimele luni au existat parteneriate de mare profil între mărci și influenți virtuali, inclusiv linia de machiaj Kkw Beauty a lui Kim Kardashian cu Noonoouri și Louis Vuitton cu Ayayi. Una dintre primele influencere create de AI, Lil Miquela, a lucrat cu Burberry, Prada și Givenchy.

Utilizare modelelor create cu inteligență artificială reușește, printre altele, să reducă semnificativ costurile: dintr-o analiză făcută de Financial Times asupra unei reclame H&M pe Instagram cu influencera virtuală Kuki, a reieșit că a ajuns la de 11 ori mai mulți oameni și a costat cu 91 la sută mai puţin decât o reclamă normală, cu oameni reali.

OnlyFans și Fanvue



Influencerii sunt îngrijorați de dezvoltarea inteligenței artificiale, mai ales că deseori, aceste conturi sunt create datorită deepfake-urilor sau face-swapped, care „împrumută” fețele unor oameni reali. Și nu întotdeauna se autodeclară: în ancheta Wired și 404 Media, 40 la sută dintre profilele analizate nu au inclus nicio referință care să indice originea lor artificială.

Unul dintre aceste conturi, printre cele mai urmărite, este cel al lui Chloe Johnson care, înainte de a fi ștearsă de Meta, avea bifa albastră și 171 de mii de urmăritori. Profilul lui Johnson era legat de un cont de pe Fanvue, un site în stil OnlyFans, unde mulți influenceri (sau mai bine zis, oricine se află în spatele lor) câștigă sume importante. Însă lista modelelor virtuale care au aterizat în această nouă afacere este foarte lungă, de la Emily Pellegrini la Lily Hayes. Sponsorizările nu mai sunt singura sursă de monetizare pentru creatorii de conținut care lucrează cu inteligență artificială.

Ghiduri reale pentru „proxeneții AI”



Nu doar conținut, așadar, ci o adevărată afacere. Influencerii digitali foarte populari pe Instagram, profiluri folosite ca forță motrice pentru a aduce utilizatorii pe site-uri plătite precum Fanvue sau OnlyFans. Și manuale reale care prezintă această piață înfloritoare.

Unul dintre cei mai faimoși (și cei mai bogați) creatori de conținut se numește Professor Ep. Este „tatăl” lui Emily Pellegrini și singurul profil urmărit pe Instagram. Professor Ep oferă videoclipuri educaționale (cost 220 de dolari) în care promite că va face publice trucurile meseriei: „Vă dezvălui cum am creat-o pe Emily Pellegrini. Vă voi arăta cum am câștigat peste un milion de dolari în mai puțin de șase luni.” Deepfake-ul? „Se pare că funcționează bine pentru mulți influenceri, deși nu îl recomand.”

Profesorul Ep a fost și membru în juriul primului concurs virtual de frumusețe – Miss Ia – în colaborare cu Fanvue și, doar pe acest site, a dezvăluit că a câștigat 100 de mii de dolari. Mai există apoi chatbot-uri creați special pentru modele virtuale pe Only Fans și Fanvue, precum Calu, promovat pe Instagram de același creator ca Emily Pellegrini.

Dintre profilurile analizate în ancheta Wired și 404 Media, multe par să folosească o aplicație numită HelloFace, care până de curând putea fi descărcată din magazinele de aplicații Apple și Google, însă mai există şi aletele,cum ar fi Galmbase, SynthLife și Genfluence.

Generarea artizanală a influencerilor virtuali nu este încă o joacă de copii, dar sectorul a fost de mult adăugat pe lista lungă a celor preocupate de dezvoltarea inteligenței artificiale.