Incidente violente în Marea Britanie: Autoritățile au luat 5 copii români în grija statului după ce un bebeluș a ajuns la spital cu o rană la cap

Români au fost implicaţi în incidente violente care au avut loc joi seară la Leeds, care par să fi fost declanşate de tentativa de preluare a unor copii în îngrijirea statului, relatează vineri news.abplive.com, transmite Agerpres.

„Comunitatea română versus poliţia antirevoltă la Harehills, Leeds”, se menţionează într-o postare pe X care a adunat peste 200.000 de vizualizări.

„Serviciile sociale au luat cinci copii de la părinţii lor după ce un bebeluş de 7 luni a fost transportat la spital cu o rană la cap. Au atacat poliţia şi au dat foc la lucruri”, a mai postat jurnalistul Sulaiman Ahmed, alături de câteva scurte înregistrări, în care se poate vedea cum un autobuz este incendiat şi o maşină de poliţie atacată cu pietre.

Potrivit poliţiei, până acum nimeni nu a fost rănit, iar incidentele ar fi fost „instigate de o minoritate infracţională care vrea să distrugă relaţiile comunitare”.

Un autobuz a fost incendiat şi o maşină de poliţie a fost răsturnată după ce violenţele au izbucnit în zona Harehills din oraşul Leeds joi seară. Securitatea a fost sporită în zonă, în timp ce poliţia din West Yorkshire afirmă că se confruntă cu un incident grav şi că desfăşoară resurse specializate în menţinerea ordinii publice.

„Vrem să transmitem foarte clar că toţi cei responsabili vor răspunde deplin”, a declarat poliţia din West Yorkshire, citată de Sky News.

Ministrul de interne Yvette Cooper a spus că a fost „şocată” de scenele de revoltă, în ceea ce poliţiştii au numit „buzunare de dezordine”, în timp ce consilierul local Salma Arif a cerut populaţiei să rămână acasă.

În mai multe înregistrări de pe social media se pot vedea grupuri mari de oameni pe stradă. Într-una dintre ele se vede cum geamurile unei maşini de poliţie sunt sparte, înainte de a fi răsturnată. În altă înregistrare, se vede cum o persoană dă foc unui autobuz, în timp ce alţi oameni aruncă în el cu diverse obiecte.

