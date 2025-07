Incidente la cursa F1 de la Silverstone: Volan de colecție furat, plus daună de 30 de mii de lire sterline la un monopost clasic

Marele Premiu al Marii Britanii din 2025 a avut parte și de un incident neașteptat: trei creatori de conținut, printre care și un YouTuber destul de cunoscut, AngryGinge, au fost arestați sub suspiciunea că au provocat daune evaluate la 30.000 de lire sterline unei mașini clasice de Formula 1 expuse publicului la Silverstone, transmite Metro.co.uk.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Modelul în cauză este un monopost Racing Point din sezonul 2019 al Formulei 1. Sursa citată vorbește despre faptul că incidentul ar fi avut loc vineri, 4 iulie, înainte de disputarea GP-ului câștigat de Lando Norris.

Morgan Burtwistle, cunoscut în mediul online drept AngryGinge, a fost reținut de poliția din Northamptonshire alături de alți doi creatori de conținut, Chazza și SamHam.

Cei trei ar fi intrat în zona în care era expus monopostul Racing Point, s-ar fi urcat în mașină și ar fi provocat daune estimate la 30 de mii de lire sterline.

„Am primit un raport conform căruia o mașină clasică de Formula 1 a fost avariată de persoane care au accesat zona de expoziție fără autorizație”, a transmis poliția.

Cei trei bărbați, cu vârste între 23 și 27 de ani, au fost arestați sub acuzația de distrugere de bunuri și au fost reținuți peste noapte. Ulterior, aceștia au fost eliberați fără alte măsuri.

YouTuberul numit AngryGinge a reacționat imediat pe rețelele sociale, el precizând că incidentul a fost interpretat greșit și că cele trei persoane în cauză nu ar fi deteriorat în mod intenționat monopostul.

Un alt incident a avut loc în ziua de vineri la Silverstone. Camerele de supraveghere l-au surprins pe un bărbat furând volanul original al unui monopost Leyton House din 1990.

Mașina se afla într-o zonă unde era omagiat Eddie Jordan.

Volanul este considerat o piesă unicat și imposibil de valorificat pe piața liberă, conform sursei citate. Poliția britanică a publicat imaginea suspectului și speră să-l prindă cât mai repede.

„Nu îl poți vinde, este unicat – ai fi prins imediat”, a transmis un membru al Martin Stretton Racing, care administrează mașina Leyton House.

AngryGinge arrested at British Grand Prix as Northamptonshire Police issue statement https://t.co/OBZykapsWH

AngryGinge arrested on suspicion of causing £30k of damage to F1 car https://t.co/JPSHAeOBRR via @MailSport

— GirlRacerSiân (@GirlRacerSian) July 7, 2025