Incidente cu drone în Danemarca / Guvernul vorbeşte de un „atac hibrid sistematic” şi va creşte capacitatea de neutralizare a dronelor

Guvernul danez a calificat joi prezenţa mai multor drone, în cursul nopţii, deasupra unor aerodromuri şi instalaţii militare din ţară drept un „atac hibrid sistematic”, incidentul având loc la câteva zile după altul similar care a forţat închiderea aeroportului din Copenhaga pentru câteva ore, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Nu pare o coincidenţă, ci mai degrabă ceva sistematic. Nu putem spune cu siguranţă cine se află în spatele acestor lucruri, dar totul indică un actor profesionist şi un atac hibrid cu diferite tipuri de drone lansate simultan”, a declarat ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, într-o conferinţă de presă.

Poulsen a subliniat însă că nu există „o ameninţare militară directă” împotriva Danemarcei şi, deşi a reiterat că nu se poate stabili nicio „legătură directă” cu Rusia, a menţionat că „există ţări sau actori care ar putea avea interesul de a reduce sprijinul pentru Ucraina”.

„Scopul acestor atacuri este de a crea frică şi divizare în rândul populaţiei”, a afirmat la rândul său ministrul justiţiei, Peter Hummelgaard, care a subliniat că autorităţile le iau „foarte în serios”.

El a dezvăluit că guvernul va promova achiziţionarea de „noi capabilităţi de detectare şi neutralizare a dronelor”, mai consemnează EFE şi AFP.

Mai multe drone au fost observate începând de miercuri seara pe aeroporturile din Aalborg – unde spaţiul aerian a fost închis şi două zboruri au fost deviate către alte aeroporturi -, Esbjerg şi Senderborg, precum şi la baza aeriană Skrydstrup, a informat poliţia daneză.

Prima dronă a fost observată în apropierea aeroportului din Aalborg, în nordul ţării şi al patrulea oraş ca mărime din Danemarca, miercuri la ora 21:44 ora locală (19:44 GMT), iar ultima în jurul orei 00:54 ora locală (22:54 GMT), joi.

Nu s-a clarificat încă ce tip de drone au fost implicate în aceste incidente.

