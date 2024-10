UPDATE Trenul care urma să plece de la Strasbourg la Bruxelles, evacuat din cauza unei explozii la locomotivă

O explozie a avut loc joi după-amiază în locomotiva unui tren cu care mai mulţi eurodeputaţi urmau să se deplaseze de la Strasbourg la Bruxelles, a anunţat presa locală şi eurodeputaţi, transmite Agerpres.

Eurodeputatul belgian Emmanuel Foulon a anunţat într-o postare pe X că a avut loc o explozie în trenul cu care mai mulţi eurodeputaţi şi personal al PE se deplasau de la Strasbourg la Bruxelles. El a mai precizat că nu se cunoaşte natura exploziei şi că pasagerilor li s-a cerut să se refugieze în tunelul care duce la diferitele linii.

„Gara este paralizată, pompierii au fost chemaţi de urgenţă”, mai scrie el. Un asistent parlamentar, Pelle Geertsen, a confirmat infomaţia pe X. „Mulţi pompieri se află la gara din Strasbourg, dar se ştiu puţine lucruri. A avut loc o evacuare haotică, iar oamenilor li s-a spus să-şi lase bagajele la bord după ce cei mai mulţi dintre ei plecaseră deja cu ele”, a postat el.

Eurodeputatul Maria Grapini a declarat pentru presa română că este în contact cu unul dintre asistenţii ei care se afla în tren la momentul exploziei şi că pasagerii au fost evacuaţi.

Compania de căi ferate Ter Grand Est a postat pe X că „circulaţia este perturbată la plecarea şi la sosirea din Strasbourg din cauza unei degajări de fum la un tren”. „Sfârşitul perturbărilor este estimat în jurul orei locale 18.00”, a mai postat compania.

Un incident ar fi avut loc joi în gara din Strasbourg, care a fost evacuată şi unde intervin pompierii, după ce s-ar fi auzit explozii, potrivit postărilor pe X a doi funcţionari de la Parlamentul European, care precizează că este vorba de un tren care urma să transporte europarlamentari şi funcţionari europeni de la Strasbourg la Bruxelles., transmite News.ro.

Pelle Geertsen, secretar de presă al unui europarlamentar danez, a scris pe X, postând şi o fotografie, că mulţime de pompieri sunt în gara din Strasbourg, dar foarte puţine informaţii despre ce s-a întâmplat. Are loc o evacuare haotică a unui tren, iar oamenilor li s-a spus să îşi lase bagajele la bord şi să plece abia după ce majoritatea plecaseră deja cu tot cu bagaje.

Un alt ofiţer de presă de la Parlamentul European, Emmanuel Foulon, postase anterior că a fost o explozie la locomotiva trenului care urma să transporte deputaţi europeni şi personal de la Strasbourg la Bruxelles. „Originea este încă necunoscută. Pasagerii sunt chemaţi să se „refugieze” în tunel. Gara este paralizată, pompierii sunt chemaţi de urgenţă”.

El a revenit ulterior cu o postare şi a spus că nu se văd ambulanţe, ceea ce înseamnă că nu sunt răniţi, iar incidentul a fost probabil de natură tehnică, deşi perimetrul de securitate pare să se lărgească în gară.

