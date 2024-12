Închisoarea Saydnaya, supranumită lagărul morții: „Am întâlnit doi deținuți care nu-și cunoșteau numele”

În orele care au urmat prăbușirii regimului lui Bashar al-Assad în Siria, sute de persoane au descins în locul care, pentru mulți, a reprezentat cel mai bine regimul sirian: închisoarea Saydnaya, scrie BBC.

Celebrul complex militar a fost folosit pentru detenția a zeci de mii de persoane care au căzut în dizgrația guvernului sirian de-a lungul deceniilor.

Printre cei care au căutat persoane care au dispărut între zidurile sale s-a numărat Dr. Sharvan Ibesh, director executiv al grupului de ajutorare Bahar.

Acesta a ajuns acolo la miezul nopții pentru a ajuta o prietenă să își caute tatăl, despre care crede că a fost deținut acolo timp de 13 ani.

Dr. Ibesh a descris scene de „haos”, cu sute de oameni în interiorul închisorii care încercau să își găsească persoanele dragi.

„A fost foarte dezamăgitor. Nu l-am găsit și nu am primit nicio informație”, a declarat el pentru BBC.

„Prietena mea este foarte supărată pentru că timp de 13 ani a visat să își găsească tatăl. Ni s-a spus că mulți prizonieri au fost mutați în altă locație.”

Dr. Ibesh a continuat: „Sute de oameni ieșeau din închisoare și ni s-a spus că nu putem intra pentru că atât de mulți oameni stăteau în calea salvatorilor.”

Grupul sirian de apărare civilă, Căștile Albe, a căutat deținuți la Saydnaya în urma relatărilor prizonierilor cu privire la intrările secrete în celulele subterane, deși nu a fost găsit niciunul.

O moschee aflată la 20 km distanță este folosită ca loc de întâlnire pentru prizonierii eliberați și familiile acestora.

Când Ibesh a vizitat locul duminică, a văzut mai mulți oameni proaspăt eliberați, în mod clar traumatizați, a declarat el pentru BBC.

Un grup de oameni a înconjurat doi bărbați care tocmai fuseseră eliberați, încercând să îi ajute.

„[Ei] fuseseră ținuți în închisoare timp de mai mulți ani și erau dezorientați”, a spus Ibesh. „Nici măcar nu știau fusul orar”.

„Oamenii din jurul lor întrebau „cum te cheamă” și „câți ani ai?”, dar ei nici măcar nu puteau răspunde la aceste întrebări.”

Era greu de spus câți ani aveau doar uitându-te la ei, a spus Ibesh, adăugând: „Bărbații erau complet pierduți, doar priveau în gol”.

Regimul Assad a încarcerat sute de mii de prizonieri politici. Grupul ADMSP (Association of Detainees and The Missing in Saydnaya Prison), cu sediul în Turcia, a descris Saydnaya drept un „lagăr al morții”.

De-a lungul războiului civil, care a început în 2011, forțele guvernamentale au ținut sute de mii de oameni în lagăre de detenție, unde grupurile pentru drepturile omului spun că tortura era frecventă.