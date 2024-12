De ce este importantă capturarea de către rebeli a orașului sirian Hama, un oraș cu o istorie întunecată (Associated Press)

Unul dintre cele mai întunecate momente din istoria modernă a lumii arabe a avut loc acum mai bine de patru decenii, când președintele sirian de atunci, Hafez Assad, a lansat ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Masacrul de la Hama.

Între 10.000 și 40.000 de persoane au fost ucise sau au dispărut în atacul guvernului asupra orașului central sirian. Acesta a început pe 2 februarie 1982 și a durat aproape o lună, lăsând orașul în ruine.

Amintirea atacului guvernamental și a asediului de o lună asupra orașului, care la acea vreme era un bastion al Frăției Musulmane din Siria, rămâne viscerală în mințile siriene și arabe.

Acum, insurgenții islamiști au cucerit orașul, dărâmând un poster al fiului lui Hafez Assad, președintele Bashar Assad, și invadând birourile de securitate și guvernamentale – scene inimaginabile în urmă cu 40 de ani.

Momentul a avut un mare simbolism în lungul război civil din Siria, care a început acum 13 ani, dar despre care mulți spun că își are rădăcinile în Hama.

Al patrulea oraș ca mărime din Siria, Hama este cunoscut pentru ciudatele sale roți hidraulice, o atracție de referință de-a lungul malurilor râului Orontes.

La începutul anilor 1980, numele orașului a devenit sinonim cu crimele genocidare.

Acesta a fost scena atacurilor antiguvernamentale conduse de Frații Musulmani, care au vizat ofițeri ai armatei, instituții de stat și birouri ale partidului de guvernământ. În februarie 1982, președintele Hafez Assad a ordonat un asalt asupra orașului pentru a înăbuși tulburările.

În câteva zile, avioanele de război guvernamentale au distrus cea mai mare parte a orașului, deschizând calea pentru trupele terestre.

Fratele lui Hafez Assad, Rifaat, a condus unitatea de artilerie care a bombardat orașul și a ucis mii de oameni, primind porecla de „Măcelarul din Hama”.

Abia anul acesta, Rifaat Assad a fost inculpat în Elveția pentru crime de război și crime împotriva umanității în legătură cu Hama. Un mandat internațional de arestare fusese emis pe numele său cu trei ani înainte.

Masacrul a creat resentimente care au alimentat flacăra unei alte revolte împotriva fiului lui Hafez Assad ani mai târziu.

În 2011, Hama și orașele din jur au devenit epicentrul unora dintre cele mai mari proteste împotriva lui Bashar Assad, care au început în 2011, în timpul unui val de revolte arabe.

Protestele au forțat forțele de securitate guvernamentale să se retragă pentru scurt timp din oraș în iunie 2012, lăsând opoziția în control și alimentând un scurt sentiment de eliberare, într-un loc care fusese odată bombardat de avioanele de război siriene.

În acea perioadă, locuitorii au pictat pereții din jurul orașului în roșu, au aruncat vopsea roșie pe roțile de apă pentru a simboliza masacrul din Hama și au încercat să organizeze administrația locală. Aproximativ 800.000 de persoane locuiau acolo la începutul revoltei.

„Erhal ya Bashar”, o cântare de protest care înseamnă “Haide, pleacă, Bashar” a fost popularizată în cadrul protestelor din Hama.

Dar forțele guvernamentale au revenit în luna august a aceluiași an, cu un asalt brutal care a provocat numeroase victime în primele 24 de ore. Liderul scandărilor a fost ucis ulterior, cu gâtul tăiat de forțele guvernamentale.

Aron Lund, un expert în Siria de lungă durată la Century International, un think tank cu sediul la New York, spune că Hama are o valoare simbolică evidentă din cauza istoriei masacrului. El l-a descris ca fiind „un eveniment uriaș în istoria Siriei și cu adevărat formativ pentru opoziție și în special pentru opoziția islamistă”.

Represiunea brutală este comemorată în fiecare an.

A fost, de asemenea, formativă pentru forțele guvernamentale, deoarece mulți dintre liderii militari actuali erau tineri la acea vreme, a spus Lund.

„Când a venit 2011, toți și-au dat seama că, știți, toți ne amintim, toți vă amintiți de Hama. Așa că nu există niciun compromis aici”, a spus el.

Într-un mesaj video transmis joi, Abu Mohammed al-Golani, liderul de facto al insurgenței siriene, a anunțat că luptătorii au ajuns la Hama „pentru a curăța rana care a sângerat timp de 40 de ani”. Una dintre primele mișcări ale luptătorilor din opoziție a fost eliberarea prizonierilor din închisoarea centrală a orașului.

Hama este un nod major în Siria, care leagă centrul țării cu nordul, precum și cu estul și coasta. Se află la aproximativ 200 de kilometri nord de capitala Damasc, sediul puterii lui Assad. Provincia Hama se învecinează, de asemenea, cu provincia de coastă Latakia, o bază principală de sprijin popular pentru Assad.

Regiunea este predominant musulmană sunită, dar are și o minoritate din secta alawită, o ramură a islamului șiit, din care face parte familia lui Assad.

Căderea Hamei ar fi fost o evoluție masivă în sine, a declarat Lund. Dar, după căderea celui mai mare oraș sirian, Alep, săptămâna trecută, care a dat timp forțelor guvernamentale să își pregătească liniile de apărare, aceasta „îi va încuraja cu siguranță pe dușmanii lui Assad și îi va descuraja pe susținătorii săi”.

Următoarea oprire pentru insurgenți este provincia centrală Homs, despre care analiștii spun că ar schimba regulile jocului dacă ar cădea în mâinile rebelilor. Grupurile de insurgenți au declarat deja că avansează spre Homs.

Homs, la aproximativ 40 de kilometri sud de Hama, este locul unde se află una dintre cele două rafinării de petrol de stat din Siria și este, de asemenea, poarta de acces către Damasc. Ea leagă capitala de coastă, unde Assad își are baza și satul de origine, și găzduiește o bază navală rusă.

„În cazul în care rebelii ar reuși să cucerească Homs, ceea ce au acum o șansă de a face după ce au cucerit Hama, atunci ar putea teoretic să cucerească” trei dintre cele mai mari orașe ale Siriei și să rupă capitala de coastă, a declarat Lund.