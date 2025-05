În Tulcea a fost inaugurat primul copac ”croşetat” / Arborele a fost acoperit cu mileuri ca simbol al minorităților naționale / ”Am avut ocazia să descoperim că de fapt nu există o prăpastie între generații”

Centrul European pentru Diversitate (EUdivers) și reprezentanți ai minorităților naționale au marcat, sâmbătă, Săptămâna europeană a voluntariatului și au ‘îmbrăcat’ în mileuri croșetate de voluntari un ulm secular, aflat pe una dintre străzile principale ale orașului Tulcea, anunță Agerpres.

Acțiunea a început în luna februarie, cu ateliere susținute săptămânal fie în sedii ale unor organizații de minorități, fie la Muzeul de etnografie și artă populară, în timpul cărora persoane de diferite vârste au croșetat piese viu colorate care au fost unite într-o rețea ce a împodobit trunchiul unui ulm secular de pe strada Isaccei.

”Pentru noi, a fost o experiență extraordinară, fiindcă am avut ocazia să interacționăm, să descoperim că de fapt nu există o prăpastie între generații și, după implicarea în această activitate, am hotărât că tema acțiunilor EUdivers din acest an va fi creșterea coeziunii sociale, pentru că noi ne-am propus ca prin toate proiectele să implicăm toate generațiile”, a declarat pentru Agerpres Ana Lazăr, coordonator de voluntari în cadrul Centrului EUdivers.

Ea a mai spus că proiectul derulat nu a avut vreun buget și a subliniat faptul că resursa umană este cea mai prețioasă valoare a unei comunități.

‘La toate evenimentele cu componentă socială, ne-am dat seama că tulcenii sunt foarte receptivi și dornici să se implice, doar că trebuie să-i ții la curent cu ceea ce faci ca să știe că există modalități de a se implica în viața comunității. Noi am mers foarte mult pe componenta fără bani, pentru că nu am vrut să acaparăm fondurile care există la nivel local și care pot fi folosite pentru cauze sociale. Asta e realitatea. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor, în special copii cu diferite afecțiuni. Și din acest motiv am făcut evenimente pe sufletul oamenilor, dar fără să implicăm prea mulți bani’, a mai spus Ana Lazăr.

Potrivit acesteia, la realizarea mileurilor croșetate care au îmbrăcat sâmbătă ulmul din Tulcea au contribuit voluntari și reprezentanți ai comunităților ucrainene, elene, armene, turce, dar și tătare, un alt copac urmând să fie decorat în curând.

”Am hotărât ca ulmul secular să fie împodobit și să devină copacul hippy, iar platanul din Piața Civică va fi un copac mai elegant. Va avea piese croșetate din ață pescărească de o singură culoare”, a conchis Ana Lazăr.