În plină vară, Bazinul Olimpic de la Brașov este închis / Se înclocuiește materialul plastic cu care sunt capitonate bazinele / ”Nu am avut de ales. În piață sunt prea puține firme”

Bazinul Olimpic de la Brașov este cu lacătul pe ușă din cauza unor lucrări de reabilitare, programate să se deruleze în următoarele două luni, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Directorul Direcției de Administrare a Infrastructurii Sportive, Emilian Cernica, susține că acestea sunt necesare să se întâmple o dată la aproximativ 10 ani.

“Este vorba de un contract în derulare, încheiat cu o firmă specializată să înlocuiască liner-ul. Este vorba de un material plastic cu care este capitonat atât bazinul mare, cât și bazinul mic. Problema cea mai mare nu e neapărat la cluburile sportive, pentru că oarecum e o pauză competițională. Dacă este o problemă, este legată de populația Brașovului, care utiliza în perioada verii bazinul. 30 septembrie este termenul limită și atunci se încheie contractul cu firma respectivă. Dacă se vor termina lucrările mai repede, normal că nu o să ținem bazinul închis până în 30 septembrie”, explică directorul.

Contractul a fost semnat încă din luna iunie, pe vremea când Direcția avea un alt șef, respectiv Cornel Tudor, care a plecat din această funcție în 2 iulie, după ce Emilian Cernica – anteriorul director – a câștigat procesul pentru funcție.

Valoarea contractului este de aproape 620.000 de lei și a fost atribuit prin negociere directă.

“Nu am avut de ales. În piață sunt prea puține firme. Am cerut oferte de la trei firme pentru această activitate, am primit cele trei oferte, le-am analizat și am ales oferta cea mai avantajoasă. E un interval oricum destul de mare, dar eu am propus un alt program. Programul meu propus era undeva din 8 august, începând cu bazinul mic, respectiv 18 august, cu bazinul mare și finalizarea undeva la finalul lunii august. Singura variabilă, necunoscută, să spunem, era cât de ușor se dă liner-ul vechi jos, se desprinde de suport”, a spus Cornel Tudor.

Așadar, până la finalul lunii septembrie, brașovenii nu vor putea înota aici.