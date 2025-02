În contrast cu retorica şefului său, trimisul lui Trump pentru Ucraina îl numeşte pe Zelenski un „lider în dificultate şi curajos”

Keith Kellogg a părăsit Kievul vineri, după o vizită de trei zile. Într-un mesaj pe X, el a declarat că a purtat „discuţii ample şi pozitive” cu Zelenski şi cu „echipa sa talentată de securitate naţională”.

„O zi lungă şi intensă cu conducerea de vârf a Ucrainei”, a menţionat el.

Remarcile optimiste ale generalului sunt în contrast flagrant cu cele ale preşedintelui SUA şi ale anturajului său, care l-au admonestat pe Zelenski în cursul acestei săptămâni tumultoase pe plan diplomatic, notează The Guardian. Trump a afirmat că Ucraina este de vină pentru declanşarea războiului cu Rusia şi l-a acuzat pe Zelenski că face „o treabă groaznică”. Vineri, Trump a revenit asupra temei, spunând că nu consideră esenţial ca preşedintele ucrainean să fie prezent la negocieri. „Nu cred că este foarte important ca el să fie prezent la întâlniri”, a declarat Trump pentru Fox News Radio. „A fost acolo timp de trei ani. Face să fie foarte greu să încheiem înţelegeri”, a declarat şeful Casei Albe.

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, care conduce uriaşa reformă guvernamentală a lui Trump, a declarat, la rândul său, că Trump are dreptate să îl lase pe Zelenski în afara negocierilor de pace cu Rusia, care au avut loc în capitala saudită, Riad. Fără dovezi, Musk l-a acuzat pe liderul ucrainean că administrează o „uriaşă maşină de corupţie, care se hrăneşte cu cadavrele soldaţilor ucraineni”.

Keith Kellogg este cunoscut ca fiind cel mai pro-ucrainean din echipa lui Donald Trump. Cu toate acestea, diferenţa de retorică sugerează o abordare haotică şi contradictorie a politicii externe din partea unei Case Albe care a abandonat Ucraina ca aliat şi a trecut public de partea Moscovei, comentează The Guardian.

Totuşi, la aproape opt ore de la postarea în care lăuda curajul lui Volodimir Zelenski, Keith Kellogg a făcut o nouă postare pe X publicând o fotografie emoţionantă din timpul unei vizite pe care a făcut-o în Ucraina la Irpin, la un centru de recuperare a soldaţilor mutilaţi în război, în care strânge mâna unui bărbat rămas fără picioare. „Aceşti luptători sunt motivul pentru care preşedintele Trump are perfectă dreptate cu privire la încheierea acestui război. Uciderea trebuie să înceteze. 45-47 o va face”, a scris Keith Kellogg, cele două numere fiind o referire la Donald Trump, care a fost al 45-lea preşedinte al SUA, iar acum este al 47-lea.



An emotional visit to Ukraine’s Irpin Military Hospital today to visit wounded soldiers/amputees with Amb Brink ⁦@USAmbKyiv⁩. Being with these warriors is why President Trump @POTUS is absolutely right about ending this war. The killing must stop. 45-47 will do it. ???????? pic.twitter.com/U0onK0YuvF

— Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025

Zelenski a stârnit furia lui Trump atunci când a spus că preşedintele american trăieşte într-o „bulă de dezinformare” a Kremlinului.

UCRAINA, PE PUNCTUL DE A SE ÎNŢELEGE CU SUA PE TEMA MINERALELOR RARE

Totuşi, în ciuda dezacordului lor, vineri au existat semne că negociatorii americani şi ucraineni sunt mai aproape de încheierea unui acord cu privire la vastele resurse minerale ale Ucrainei pe care şi le doreşte Trump în schimbul ajutorului militar acordat până acum Ucrainei.

La sfârşitul anului trecut, chiar Zelenski a lansat ideea unui parteneriat cu SUA în acest domeniu. Însă el a fost luat prin surprindere când secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, i-a cerut să semneze un acord care ar oferi Casei Albe 500 de miliarde de dolari în resurse naturale, ca „răsplată” pentru asistenţa militară anterioară. Zelenski a refuzat să semneze documentul fără garanţii de securitate ale SUA pentru a pune în aplicare orice înţelegere postbelică cu Rusia. Vineri, au existat informaţii conform cărora discuţii privind accesul preferenţial al SUA la resursele foarte importante ale Ucrainei erau în curs de desfăşurare, proiectele fiind schimbate în mod constant.

„Am trimis încă o propunere ieri”, a declarat o sursă de la Kiev pentru agenţia de presă Agence France-Presse, adăugând că Ucraina aşteaptă un răspuns din partea SUA.

Vineri, consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Mike Waltz, a declarat că se aşteaptă ca guvernul ucrainean „într-un timp foarte scurt” să semneze acordul privind „pământurile rare”.

LIDERII EUROPENI ŞI UCRAINENII, SOLIDARI CU ZELENSKI

Criticile grosolane ale lui Trump la adresa Ucrainei şi repetarea punctelor de vedere ruseşti au uimit şi alarmat liderii europeni. Aproape o duzină dintre aceştia l-au sunat pe Zelenski în ultimele 48 de ore pentru a-şi oferi sprijinul pentru un sfârşit just şi durabil al războiului şi pentru a reafirma valorile democratice comune. Printre aceştia se numără Keir Starmer şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, care vor vizita Washingtonul săptămâna viitoare.

Macron a declarat că îi va spune lui Trump: „Nu poţi da dovadă de slăbiciune cu Putin”.

Preşedintele conservator al Poloniei, Andrzej Duda, care se va întâlni sâmbătă cu Trump la Washington, a declarat că Zelenski ar trebui să rămână calm şi să coopereze.

Mai mulţi europeni de rang înalt vor vizita Kievul luni pentru a marca trei ani de la invazia rusă la scară largă din 2022. Sunt aşteptaţi premierul Spaniei, Pedro Sánchez, preşedintele Consiliului European, António Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Pe de altă parte, atacurile personale incoerente ale preşedintelui american au galvanizat sprijinul pentru Zelenski în rândul ucrainenilor, inclusiv în rândul persoanelor care anterior erau dezamăgite de preşedinte. Un nou sondaj de opinie a arătat că 63% îl aprobă – o proporţie mult mai mare decât cele patru procente indicate în mod fals săptămâna aceasta de Trump şi Musk ca fiind ratingul pe care îl are preşedintele Zelenski.

O cunoscută jurnalistă ucraineană, Kristina Berdînskîh a declarat: „După trei ani de război total, ucrainenii sunt obosiţi, nervoşi şi se ceartă adesea între ei. Dar simt că acum toată lumea se va uni din nou. Acest lucru se întâmplă întotdeauna atunci când ucrainenii simt o ameninţare existenţială”.

Trump a preluat propaganda Kremlinului afirmând că Zelenski refuză să organizeze alegeri şi că, prin urmare, nu are legitimitate. Sub legea marţială, alegerile nu sunt permise. Puţini ucraineni susţin ideea unui scrutin, într-un moment în care milioane de oameni au fugit în străinătate, o cincime din ţară este ocupată de Rusia, iar soldaţii luptă şi mor pe linia frontului.

Vineri, peste 130 de organizaţii ucrainene ale societăţii civile au declarat că războiul de agresiune al Rusiei a făcut imposibilă organizarea de alegeri în Ucraina – pentru preşedinţie şi pentru parlament. Într-o declaraţie de respingere a declaraţiilor lui Trump, acestea au afirmat că legitimitatea guvernului este „prerogativa exclusivă a poporului ucrainean”. ONG-urile au afirmat că există un consens în rândul partidelor politice de la putere şi din opoziţie, precum şi în rândul publicului larg, potrivit căruia scrutinul nu poate avea loc decât la cel puţin şase luni după o încetare reală a focului. Astfel, autorităţile ar avea timp să pregătească procesul electoral şi să reconstruiască infrastructura deteriorată, au afirmat acestea.