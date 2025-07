Mikey Madison şi Jeremy Allen White ar putea fi protagoniştii unei continuări a filmului „The Social Network”

Actorii Mikey Madison şi Jeremy Allen White ar urma să interpreteze rolurile principale într-o continuare regizată de Aaron Sorkin a filmului premiat cu Oscar „The Social Network” (2010), potrivit unor surse familiarizate cu acest proiect cinematografic, a anunţat joi revista americană Variety, transmite Agerpres.

Deşi cei doi actori nu au primit deocamdată ofertele oficiale, Aaron Sorkin s-a întâlnit atât cu Mikey Madison, cât şi cu Jeremy Allen White pentru a discuta despre acest proiect. Filmul se află încă în stadii incipiente de dezvoltare şi nu a primit deocamdată undă verde din partea studioului Sony.

Reprezentanţii Sony au refuzat să facă declaraţii despre distribuţia proiectului.

Aaron Sorkin ar urma să scrie scenariul şi să regizeze această continuare a filmului original din 2010, care a fost regizat de David Fincher. În timp ce acel film a urmărit crearea Facebook, omniprezenta platformă de social media, precum şi ascensiunea fondatorului său, tânărul genial Mark Zuckerberg, continuarea peliculei va avea la bază „The Facebook Files”, de Jeff Horwitz. Publicată de cotidianul The Wall Street Journal în 2021, acea serie de articole a demascat Facebook pentru efectele sale nocive asupra adolescenţilor şi pentru proliferarea cu bună ştiinţă a dezinformării, care a contribuit la acte de violenţă politică.

Distribuţia noului proiect cinematografic stârneşte mare interes la Hollywood, iar Mikey Madison a câştigat recent premiul Oscar datorită interpretării sale din filmul indie „Anora” al regizorului Sean Baker. Ea urmează să joace alături de Kirsten Dunst în „Reptilia” şi s-ar afla în discuţii pentru a juca în filmul „The Masque of Death” al studioului A24.

În mod similar, Jeremy Allen White, cunoscut mai ales interpretările sale din serialul TV cu specific culinar „The Bear”, pentru care a câştigat două premii Primetime Emmy consecutive, îl portretizează pe Bruce Springstenn (supranumit „The Boss”) în filmul biografic „Deliver Me from Nowhere”, care va fi lansat în cinematografe în această toamnă. El va juca, de asemenea, un rol cheie în „Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, asigurând vocea personajului Rotta the Hutt.

Actorul Jesse Eisenberg a condus distribuţia filmului „The Social Network”, interpretându-l pe creatorul reţelei de socializare Facebook şi jucând alături de Andrew Garfield, Justin Timberlake şi Armie Hammer. Deocamdată nu se ştie dacă Jessie Eisenberg va reveni în rolul lui Mark Zuckerberg în această continuare cinematografică.

Filmul „The Social Network” a primit opt nominalizări la premiile Oscar şi a câştigat trofeele decernate la categoriile „cel mai bun scenariu adaptat”, „cel mai bun montaj” şi „cea mai bună coloană sonoră”. Pelicula a obţinut încasări de 226 de milioane de dolari în box-office-ul mondial.