Imagini spectaculoase ale erupției vulcanului Kilauea din Hawaii

Vulcanul Kilauea, situat în arhipelagul Hawaii din Statele Unite, și-a reluat duminică, 25 mai, activitatea, pentru a 23-a oară din decembrie. United States Geological Survey (USGS) a declarat că lava a început să curgă în jurul orei 16.15, potrivit Le Figaro.

Lava a fost aruncată la mai mult de 300 de metri în aer. Erupții de lavă mai mici, cu o lungime de aproximativ 70 de metri, au fost apoi declanșate de la ora 17.16. „Majoritatea episoadelor de jeturi de lavă de la 23 decembrie au durat o zi sau mai puțin, cu pauze de cel puțin câteva zile între episoade”, a declarat USGS.

Erupția a avut loc într-o zonă închisă a Parcului Național Hawaii Volcanoes. Nu au fost raportate răniri. Dar gazele emise în timpul acestor erupții sunt „potențial periculoase pentru sănătate”, avertizează institutul geofizic. Vulcanul emite în principal vapori de apă (H₂O), dioxid de carbon (CO₂) și dioxid de sulf (SO₂). Acesta din urmă, eliberat continuu în timpul unei erupții, se regenerează la contactul cu atmosfera și formează o ceață cunoscută sub numele de „vog”, care poate provoca probleme respiratorii grave.

Kilauea, unul dintre cei șase vulcani activi din Hawaii, este, de asemenea, unul dintre cei mai activi din lume. Este cel mai bine cunoscut pentru erupția Puu Oo, care a durat 35 de ani, între 1983 și 2018.

This evening, Kilauea had its most powerful eruption since the current series began last December.

I debated whether to go see it. On the drive up, I almost turned around three times because it was raining. Even after entering the park, I came close to heading back. But in…

