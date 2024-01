Imagini rare: Moscoviții se mobilizează pentru a-l susține pe Boris Nadejdin, candidatul „păcii” împotriva lui Putin la prezidențiale

Sute de moscoviți au făcut coadă luni pentru a-l susține pe un fost deputat liberal care strânge semnături pentru a deveni candidatul „păcii” împotriva lui Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din martie, scrie Le Figaro.

Mii de ruși au stat la coadă încă de sâmbătă, în ciuda frigului năprasnic, pentru a semna în favoarea candidaturii lui Boris Nadejdin.

Fostul ales, care a fost membru al opoziției liberale, dar și al unor mișcări mai apropiate de autorități, spune că se opune ofensivei Rusiei în Ucraina. Duminică, în timpul unei dezbateri cu jurnalista rusă Iulia Latinina pe YouTube, el a reafirmat că „primul lucru pe care îl voi face este să fac apel la pace și să pun capăt mobilizării”. În ultimele luni, el a proclamat că țara trebuie să „aleagă un nou președinte” și a calificat intervenția în Ucraina drept „greșeala fatală” a lui Vladimir Putin.

People across Russia queued in freezing temperatures over the weekend to add their signatures in support of opposition politician Boris Nadezhdin’s candidacy in Russia’s 2024 presidential elections. 1/4

🎥: Nadezhdin’s HQ Moscow / Telegram pic.twitter.com/FR8fnj96ld

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) January 22, 2024