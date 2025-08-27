Ilie Bolojan, de Ziua Independenței Republicii Moldova: Indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut
Premierul Ilie Bolojan a transmis moldovenilor că România sprijină parcursul european al Republicii Moldova, „ un pas firesc al relației noastre frățești”.
„România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut, așa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenței statului.
Legătura unică de limbă, cultură, istorie și tradiții a creat spațiul prieteniei și solidarității între statele noastre. Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești.
Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european.
La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!”, este mesajul primului-ministru.
