Hollywoodul se îndreaptă spre Oscaruri cu „Oppenheimer”, favorit la casele de pariuri

Vedetele de la Hollywood se reunesc duminică la Los Angeles pentru a celebra cele mai strălucite performanţe din cinematografie la gala anuală a premiilor Oscar, o ceremonie care s-ar putea transforma într-un toast pentru drama de succes „Oppenheimer” despre bomba atomică, transmite Reuters conform Agerpres.

Gazda şi producătorul de talk-show Jimmy Kimmel revine pentru a patra oară în postura de amfitrion pentru a prezenta cele mai importante distincţii ale industriei cinematografice la Dolby Theatre din Los Angeles. Transmisiunea în direct pe ABC începe la ora locală 16:00 (23:00 GMT), cu o oră mai devreme decât de obicei.

„Oppenheimer”, drama de trei ore regizată de Christopher Nolan, conduce detaşat în topul peliculelor cu şanse la Oscarurile din 2024, cu 13 nominalizări. Pelicula este favorită la câştigarea prestigiosului trofeu pentru cel mai bun film, încununând astfel o serie de alte premii importante pe care le-a obţinut anul acesta.

„Ar fi o surpriză fără precedent dacă ‘Oppenheimer’ nu câştigă” recompensa supremă, a declarat Scott Feinberg, autor de cronici publicate în The Hollywood Reporter.

După ce anul 2023 a fost marcat de grevele actorilor şi scenariştilor, premiile Oscar oferă Hollywoodului şansa de a celebra două succese mondiale. „Oppenheimer” şi aventura feministă a păpuşii „Barbie”, o altă peliculă nominalizată la categoria cel mai bun film, au adus încasări combinate de 2,4 miliarde de dolari, într-o bătălie estivală la box-office supranumită „Barbenheimer”.

Producătorii premiilor Oscar au declarat că au pregătit apariţii neanunţate şi alte surprize pentru a distra publicul care urmăreşte gala.

„Cea mai mare speranţă a mea este ca ei (persoanele din public – n.r.) să treacă printr-o serie de emoţii alături de noi, să simtă fericire şi bucurie, poate să-i facem să verse o lacrimă”, a declarat producătorul executiv Raj Kapoor. „Şi apoi să se simtă cumva conectaţi şi inspiraţi să îşi trăiască şi ei visele”, a adăugat el.

Ryan Gosling, nominalizat la categoria cel mai bun actor în rol secundar, va cânta imnul rock în stilul anilor ’80 „I’m Just Ken” din „Barbie”, iar membrii Osage Nation vor interpreta melodia nominalizată „Wahzhazhe (A Song for My People)” din „Killers of the Flower Moon”.

Irlandezul Cillian Murphy, care îl interpretează pe fizicianul J. Robert Oppenheimer, părintele bombei atomice, este considerat favorit la premiul pentru cel mai bun actor. Principalul concurent al lui Murphy, potrivit experţilor în materie de premii, este starul din „The Holdovers”, Paul Giamatti.

Trofeul la categoria cea mai bună actriţă ar putea ajunge la Lily Gladstone din „Killers of the Flower Moon”, povestea reală a unui complot criminal pentru preluarea drepturilor petroliere ale naţiunii amerindiene Osage în Oklahoma anilor 1920. În cazul în care va triumfa, Gladstone va deveni prima actriţă amerindiană care va câştiga un Oscar pentru interpretare.

Printre rivalele lui Gladstone se numără Emma Stone, deja premiată cu Oscar pentru rolul din „La La La Land”. Ea se află în cursa pentru câştigarea celei de-a doua statuete din palmaresul personal datorită personajului jucat în filmul cu accente baroce „Poor Things”, în care interpretează o versiune feminină a lui Frankenstein.

În cursa pentru actori în rol secundar se află Robert Downey Jr. din „Oppenheimer”, care a jucat rolul duşmanului savantului, şi Sterling K. Brown din „American Fiction”.

Da’Vine Joy Randolph, lăudată pentru rolul de mamă îndurerată din „The Holdovers”, concurează pentru trofeul oferit la categoria cea mai bună actriţă în rol secundar, printre altele, cu Danielle Brooks din „The Color Purple”.

„Barbie”, filmul numărul unu de anul trecut, cu vânzări de bilete la nivel mondial de 1,4 miliarde de dolari, ar putea rata cele mai importante premii. Balada din „Barbie” intitulată „What Was I Made For?”, de Billie Eilish, are şanse să câştige trofeul pentru cea mai bună melodie originală, după cum a declarat Feinberg. De asemenea, pelicula ar putea obţine premii pentru costume şi design de producţie.

Gala i-ar putea aduce lui Christopher Nolan primul său Oscar pentru regie, precum şi trofeul pentru scenariu adaptat. Regizorul trilogiei „The Dark Knight”, „Inception” şi al altor producţii aclamate nu a reuşit niciodată să realizeze o peliculă care să câştige premiul pentru cel mai bun film. Ceremonia s-ar putea încheia cu „încoronarea” lui Christopher Nolan, a spus Feinberg. Cu „Oppenheimer”, „el a adus cel mai bun argument posibil de până acum pentru a demonstra de ce merită această recunoaştere”, a adăugat editorialistul.