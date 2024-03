Halep: Îmi doresc tare mult să fiu la Olimpiadă / Despre noul său antrenor: Sper să ne înțelegem, a lucrat cu jucătoare care mi-au plăcut foarte mult

Simona Halep a declarat, pentru Digi Sport, după eliminarea în primul tur la Miami, turneu la care însă a revenit în competiţii după o perioadă lungă, că îşi doreşte foarte mult să participe la Jocurile Olimpice, transmite News.ro.

“E o bucurie foarte mare să mă reîntorc pe teren la un turneu atât de mare (n.r. – Miami Open). Poate m-am grăbit, m-am aruncat la un nivel foarte înalt, dar nu a fost rău. Mă bucur foarte mult că am venit şi am jucat. Am retrăit meciurile pe care le-am făcut”, a spus Halep.

“Îmi doresc tare mult să fiu la Olimpiadă, la Paris. O să se joace la Roland Garros, unde eu mă simt cel ma bine şi sper să fac treabă bună”, a adăugat ea.

La Miami, din momentul în care a început antrenamentele, Simona Halep a avut sentimentul că nu a lipsit niciodată.

“Am îmbrăţişat atât de multă lume în perioada asta…. Mulţumesc pentru întâmpinarea călduroasă pe care am avut-o din partea tuturor”, a mai spus sportiva.

Halep a vorbit şi despre antrenorul Carlos Martinez, cel cu care speră să aibă o colaborare bună.

“Am vorbit cu Carlos Martinez, o să am o perioadă de cunoaştere după Miami, când mă voi întoarce în Europa. Sper să meargă bine, eu îl apreciez foarte mult, a lucrat cu jucătoare care mie mi-au plăcut foarte mult şi îi admir munca. Sper să ne înţelegem şi să facem treabă bună împreună”.

Sportiva a mai spus că îşi împarte timpul între Dubai şi România: “Sunt şi în România, sunt şi la Dubai, acolo condiţiile pentru a mă antrena sunt cele mai bune. E o atmosferă relaxată şi pot să trăiesc bine. Dar bineînţeles că România rămâne acasă”.

Ea l-a lăudat pe fostul său antrenor, Darren Cahill: “Darren Cahill e un om deosebit, mi-e şi prieten. Susţinerea lui necondiţionată a fost senzaţională”.