G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Grindeanu respinge informațiile despre o nouă creștere a TVA: Nu s-a discutat…

bani, lei, salariu, buget, cheltuieli, venit, taxe, taxa, tva
Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Grindeanu respinge informațiile despre o nouă creștere a TVA: Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie, e un lucru fals

Articole1 Sep 0 comentarii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a precizat luni că nu s-a discutat „nici măcar o dată” în coaliţia de guvernare despre o nouă majorare a TVA, menţionând că informaţiile privind o eventuală creştere a acestei cote sunt „un lucru fals”, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Am văzut această ştire legate de majorarea TVA. Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie, nici măcar înainte de învestirea Guvernului Bolojan despre un asemenea scenariu. E un lucru fals aruncat pe piaţă şi noi n-am făcut parte”, a afirmat Grindeanu, la Parlament, întrebat pe această temă.

Informația a fost publicată luni de mai multe surse de presă care au citat oficiali ai coaliției de guvernare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.