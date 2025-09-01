Grindeanu respinge informațiile despre o nouă creștere a TVA: Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie, e un lucru fals
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a precizat luni că nu s-a discutat „nici măcar o dată” în coaliţia de guvernare despre o nouă majorare a TVA, menţionând că informaţiile privind o eventuală creştere a acestei cote sunt „un lucru fals”, transmite Agerpres.
„Am văzut această ştire legate de majorarea TVA. Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie, nici măcar înainte de învestirea Guvernului Bolojan despre un asemenea scenariu. E un lucru fals aruncat pe piaţă şi noi n-am făcut parte”, a afirmat Grindeanu, la Parlament, întrebat pe această temă.
Informația a fost publicată luni de mai multe surse de presă care au citat oficiali ai coaliției de guvernare.
