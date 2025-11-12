G4Media.ro
sursa foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Grindeanu: Principalii contracandidaţi ai lui Băluţă sunt Drulă, Ciucu şi Alexandrescu, asta arată sondajele. Şi eu aş spune că e o bătălie aproape în patru

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, în opinia sa, conform sondajelor de opinie, bătălia electorală pentru fotoliul de primar general al Capitalei se anunţă a fi una aproape în patru, menţionând ca principali contracandidaţi ai social-democratului Daniel Băluţă pe Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL) şi pe Anca Alexandrescu, susţinută de partidul AUR, transmite Agerpres.

„Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu, asta arată sondajele. Şi eu aş spune că e o bătălie aproape în patru, şi Anca Alexandrescu este acolo, cu un procent destul de mare”, a afirmat Sorin Grindeanu, miercuri, într-un interviu acordat site-ului „ştirileprotv.ro”.

El a nu a putut estima o rată de prezenţă la alegerile din 7 decembrie.

„Mi-e greu să vă spun cu o lună înainte de alegeri, dar vă asigur că ceea ce vom face noi în această lună sau ceea ce va face Daniel Băluţă, pentru că el ştie să ducă această campanie electorală – va vorbi despre politici publice pentru bucureşteni, va vorbi despre administraţie şi mai puţin despre politică. Asta îşi propune Daniel, fără să răspundă la eventualele atacuri, la chestiuni care sunt mai mult politice. Şi l-am încurajat să facă acest lucru. Eu cred că bucureştenii au nevoie de administraţie şi mai puţin de politică”, a spus Grindeanu.

Referitor la Capitală, el s-a declarat de acord ca rezultatul referendumului pentru Bucureşti, organizat în timpul mandatului primarului general Nicuşor Dan, să fie pus în practică.

În 24 noiembrie 2024, în cadrul referendumului local, majoritatea bucureştenilor au fost de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit, precum şi a taxelor şi impozitelor locale, să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

  1. Vad ca Baluta, de la C!uma Ro.sie, se prezinta a fi candidat antisistem, se declara prieten cu N. Dan, spune ca ii continua proiectele si ca se lupta cu mafia imobiliara etc. 🙂
    Plang si cei din Clanul Sportivilor cand aud ce basme lacrimogene spune Baluta! 😛

