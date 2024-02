Gheorghe Hagi, despre derby-ul cu FCSB: ”Suntem în formă (…) tot timpul am ieșit la joc”

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat despre meciul cu FCSB de luni, că întâlneşte un adversar foarte, foarte bun, care este în formă. Hagi a adăugat că şi echipa sa este în formă şi speră să câştige această partidă, transmite News.ro.

Hagi a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că a început anul cu meciuri grele pe care le-a câştigat.

“Am avut începutul de an cu meciuri foarte grele. Două le-am trecut foarte bine, am câştigat. Am arătat că suntem în formă, suntem pe un drum bun. Vine al treilea meci cu un adversar la fel de puternic, la fel de tehnic. Trebuie să participăm la ambele faze, trebuie să dăm tot ce avem noi mai bun, trebuie să credem în ce facem şi să avem curaj”, a declarat Hagi.

El a precizat că echipa sa merge la Bucureşti să câştige.

“E clar că la genul acesta de meciuri trebuie să te duci cu mentalitatea de a încerca să marchezi. Va fi un meci cum au fost toate între noi şi ei, dar nu numai cu ei, cu toate echipele bune, noi tot timpul am ieşit la joc şi am încercat să avem personalitate şi să ne impunem şi să încercăm să câştigăm. Cu ideea aceasta mergem să construim succesul nostru la Bucureşti şi sperăm să-l obţinem. Suntem conştienţi că întâlnim un adversar foarte, foarte bun, capabil să joace un fotbal foarte bun, să marcheze, un adversar care a demonstrat până în momentul de faţă că e într-o formă foarte bună şi sperăm că, cum şi noi, suntem în formă să iasă un meci foarte bun şi noi să fim cei care o să câştigăm acest meci”, a mai afirmat antrenorul Farului.

Meciul dintre FCSB şi Farul are loc luni, la Bucureşti, de la ora 20.00.