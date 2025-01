George Simion: Nu ar trebui să permitem nimănui din tabăra globalistă să ne acapareze valorile. Valorile pe care le apărăm sunt valorile europene normale, așa că trebuie să luăm Europa înapoi din mâinile lor

Marți, 28 ianuarie, s-a desfășurat la Bruxelles, la Parlamentul European, conferința internațională „Defending Western Values in the European Parliament”. La conferință au participat invitați din 40 de state, 25 din Uniunea Europeană, din Statele Unite, Argentina, Paraguay, Canada, Mexic, Ecuador, Georgia, Serbia.

Președintele AUR și vicepreședintele ECR Party, George Simion, a făcut, în cadrul discursului său, un apel către toți conservatorii și suveraniștii să lupte împreună pentru libertate și pentru viețile noastre.

„Nu ar trebui să permitem nimănui din tabăra globalistă să ne acapareze valorile. Valorile pe care le apărăm sunt valorile europene normale, așa că trebuie să luăm Europa înapoi din mâinile lor”, a spus președintele AUR.

George Simion a subliniat că partidele suveraniste nu au încă o majoritate în Parlamentul European, dar forțele suveraniste, conservatoare, patriotice, în toată Europa cresc și este o problemă de timp până când vor reuși să aibă și în acest Parlament o majoritate.

„Noi trebuie să luptăm, suntem nerăbdători, construim cărămidă cu cărămidă fiecare relație internațională de care ne bucurăm. Toți participanții, fie că sunt din Statele Unite sau din state din Uniunea Europeană, înțeleg că avem de-a face cu o lovitură de stat, o lovitură dată democrației, dar chiar sunt îngrijorați, cum sunt colegii din Germania sau colegii din Polonia prezenți la eveniment, ca lucrul acesta să nu se întâmple și în țările lor”, a adăugat liderul AUR.

Acesta a mai anunțat că mâine, în Place du Luxembourg, în fața Parlamentului European, „oaspeții noștri internaționali, ca să-și exprime solidaritatea, vor participa la un protest față de anularea alegerilor din România. Marea majoritate dintre participanți deja au adresat scrisori forumurilor internaționale prin care condamnă lovitura de stat care are loc în România”, a conchis liderul AUR.

Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a spus că vrem să trăim într-o lume pe care o cunoaștem și care ne-a adus aici, până la acest nivel de civilizație.

„Nu vrem să distrugem această lume alergând după o himeră, fiind sub imperiul unei iluzii că vom putea face o lume mai bună. (…) Recent, în România, știți foarte bine cazul anulării procesului electoral pentru desemnarea președintelui. S-a făcut, dacă nu la dictatul Bruxelles-ului, atunci cu acoperirea lui. Deși este o premieră să se dea o lovitură de stat de către cei care sunt la putere, pentru a rămâne la putere – un stil original, tipic românesc – în fața unei asemenea lovituri de stat, lumea occidentală tace. Nu este singurul caz, dar este cel mai flagrant și cel mai recent. (…) Dincolo de interesul economic, dincolo de nevoia de securitate, dincolo de necesitatea absolută de a păstra cadrele democratice, noi suntem chemați să apărăm ceea ce ne face oameni. Sentimentul pentru familie, dragostea de familie, de neam, de națiune, credința în Dumnezeu și, mai ales, lupta permanentă pentru libertate – care nu este câștigată o dată pentru totdeauna, ci trebuie apărată mereu și poate fi pierdută – toate acestea trebuie slujite, trăite și puse drept repere fundamentale în dezvoltarea societății noastre”, a spus europarlamentarul AUR.

Claudiu Târziu a menționat că indiferent că suntem români, germani sau francezi, „toți avem aceste sentimente. Toți știm că am ajuns în acest moment al istoriei datorită acestor valori. Dacă nu am fi avut libertate, nu am fi putut prospera, nu am fi putut produce valori intelectuale și nu am fi putut naște culturi care să conteze”.

Europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea, vicepreședintele grupului ECR din Parlamentul European, a vorbit despre ceea ce se întâmplă astăzi cu Europa, afirmând că așa cum obișnuiam să credem despre ea, nu mai este.

„Europa, așa cum obișnuiam să credem despre ea, era despre libertatea de expresie și de opinie. Nu mai este. Europa era despre bunăstare, despre cetățenii obișnuiți. Nu mai este. Europa era despre pace, tratatele Uniunii Europene așa cum au fost propuse au fost făcute pentru a evita războaiele continue, dar Europa nu mai este despre pace. Actuala birocrație europeană obișnuiește să spună în ultima vreme că lupta pentru valorile noastre, pentru libertatea noastră, ba chiar au inventat un scut democratic european, ca să nu mai spun că au inventat bugete de sute de milioane de euro pentru așa-ziși verificatori (fact checkers). Lupta aceasta pentru libertatea de expresie se duce prin cenzură. Observăm că în momentul de față există o luptă bizară împotriva a două platforme – X și TikTok – birocrația Uniunii Europene acuză aceste două platforme pentru că sunt prea libere, că nu sunt suficient de atente cu cenzura”, a precizat Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul AUR a spus că „interesează foarte mult ce se întâmplă în diverse țări, în tiranii, în regimuri autoritare din lume, dar nu ne interesează deloc ce se întâmplă în România, unde se anulează alegerile pe baza unor note de la servicii secrete. Nu ne interesează în Polonia unde politicieni de opoziție sunt la închisoare, fără probe. Nu ne interesează în Germania, unde un partid se vrea scos în afara legii. Nu ne interesează în general despre involuția democratică în Europa”.

Europarlamentarul francez Marion Marechal, vicepreședintele ECR Party, a spus că reprezentanții conservatorilor europeni sunt în avangarda unei mișcări majore și istorice care „este împinsă de Statele Unite, dar avem și Meloni în Italia, Orban în Ungaria. Europa nu și-a spus ultimul cuvânt! Hai să o facem!”.

„Aceasta este o trezire a Europei, faptul că ne întâlnim astăzi. Suntem strâns convinși că Europa este sub o amenințare gravă. Una dintre cele mai grave este scăderea numărului de nașteri, iar acest lucru va duce nu doar la sărăcie, ci și la dispariția completă”, a declarat Marion Marechal.

La rândul său, europarlamentarul italian Carlo Fidanza, vicepreședintele ECR Party, a afirmat despre conservatorii din Europa și întreaga lume trebuie să răspundă cu multă forță, putere, curaj la schimbările care se petrec în întreaga lume.

„Nouă, în Europa, ne ia mereu prea mult timp, suntem mereu în urmă, în loc să luptăm pentru o ideologie. Nu avem această capacitate de a răspunde, pierdem competitivitatea companiilor noastre, ne condamnăm antreprenorii și fermierii și nu are sens, nu va exista un viitor pentru continent”, a punctat Carlo Fidanza.