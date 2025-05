BREAKING George Simion reia dezinformarea cu morții la vot, respinsă deja de autoritățile oficiale / El anunță că oficiali SUA de la Departamentul de Stat și Homeland Security observă alegerile / Sondajele noastre arată că vom avea o victorie clară

George Simion a susținut duminică la ora 13 o declarație de presă în care a avut un mesaj atât în limba română, cât și în limba engleză. El a reluat, în limba engleză, dezinformarea potrivit cărora 1,5 milioane de cetățeni decedați ar fi pe listele de vot, informație pe care toate autoritățile au respins-o categoric, cu documente.

Simion a mulțumit ”instituților care și-au făcut treaba” și a susținut că există reprezentanți de la Department of State și Homeland Security din SUA care observă alegerile”.

Reamintim că AUR și George Simion au acuzat în ultimele 10 zile, fără nici o probă, presupuse fraude la vot. G4Media a relatat că reprezentanții AUR și POT au adoptat o strategie de mai bine de o săptămână, să conteste rezultatul votului celui de-al doilea tur al prezidențialelor din 18 mai, dacă George Simion va pierde alegerile, iar toate datele din ultimele zile confirmă informația.

Pregătirea terenului pentru contestarea alegerilor implică mai ales avertismentele și neregulile transmise de AUR în ultimele zile, cu privire la o „posibilă fraudare a alegerilor”, în diaspora, mai ales în Republica Moldova, fără ca formațiunea politică să prezinte vreo probă în acest sens.



Simion a mai spus în engleză că sondajele sale arată că va avea o ”victorie clară”.

Declarațiile lui George Simion:

”AUR facem numărătoare paralelă, vom prezenta primele estimări la 21.40. Din câte înțelegem, mai multe instituții de sondare au primit misiune să dea o la ora 21 un scor strâns de 50% – 50%, care nu reflectă situația de pe teren. E timpul să mulțumesc multor instituții din stat care și-au făcut treaba și de data aceasta au cerut în mod explicit să nu mai fie implicate în vreo decizie politică și ne-au asigurat că ne vor supraveghea tranziția democratică a puterii în România. Este cel mai important lucru pentru noi pentru că națiunea română trebuie să se vindece, are nevoie de pace și vom acționa de-acum încolo în consecință așa cum am spus eu astăzi în biserică ”și ne iartă nouă greșelile noastre cum iertăm și noi greșiților noștri”. Important e să nu se mai persiste în greșeală. Mă bucur că tentativele de fraudă pe care le-am denunțat în Moldova, turismul electoral pe care l-am denunțat în mare parte a luat sfârșit. Îi asigur pe frații noștri de peste Prut că îi iubim și sub nicio formă, nimeni nu trebuie să pună presiuni pe ei cu privire la un vot sau altul, indiferent cine e președinte, Basarabia e România, a fost România și este România, nu ne vom lăsa dezbinați în tentative de dezbinare a poporului român. Îi îndemn pe toți românii să ne ajute în acest efort. Decizia luată de poporul român să fie exprimată într-un număr cât mai mare, să avem o mare majoritate a românilor, indiferent care este aceasta, înseamnă democrație. Să instaurăm statul de drept, aceasta este misiunea noastră. Îi îndemn pe toți românii să meargă la vot, ne-a dat Dumnezeu o zi frumoasă. Specialiștii noștri sunt în acest moment împreună cu împreună cu specialiștii de la STS la BEC și pot verifica fiecare persoană dacă și-a exprimat opinia de vot sau nu, la fel cum am cerut prin colegii noștri prin MAI să ne lămurească cu privire la unele acte de identitate temporare și unele chestiuni asupra cărora sunt suspiciunie. Vreau să mulțumesc delegației OSCE prezentă în România încă de două luni. Semnalez prezența unor oficiali de rang înalt de la Department of State și Homeland Security care se vor asigura că asigurările sunt corecte. Anunț românii că avem un număr de whatsapp unde ne pot scrie dacă au cunoștință de persoane decedate care ar fi votat sau pe care vor să le verifice dacă au votat sau nu. Colegii noștri vor verifica cu STS și MAI”.

Simion a făcut ulterior declarații în limba engleză:

”A existat un dublu standard. Premierului interimar i s-a permis să facă declarații în secția de vot, mie nu mi s-a permis. Avem sondaje care ne indică o victorie clară. De mâine ne vom concentra pe rezolvarea problemelor. Ne concentrăm pe evitarea fraudelor. Avem 1,5 milioane de morți pe listele de vot. Am fost acuzați de dezinformare, dar MAI nu a răspuns de ce avem morți care s-au trezit pe listele de vot”.