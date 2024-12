George Simion afirmă că AUR dorește să-și asume guvernarea, după retragerea PSD

Liderul AUR, George Simion, a anunțat joi că dorește să-și asume guvernarea, după ce șeful PSD, premierul Marcel Ciolacu, a anunțat că se retrage din negocierile privind formarea viitorului guvern.

We, @partidulaur, are reliable.

As PSD withdrew from negotiations, we will discuss urgently, within AUR, to assume the government.

We assure Euro-Atlantic partners that 🇷🇴 will respect its commitments, and future policies will be in line with our colleagues from center-right 🇮🇹.

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) December 19, 2024