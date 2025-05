George Simion acuză elitele „globaliste” că ignoră voința alegătorilor: „Își bat joc de votul a milioane de români”

Liderul AUR și fost candidat la alegerile prezidențiale, George Simion, a lansat duminică seară un nou atac la adresa ceea ce numește „elitele globaliste”, pe care le acuză că ar încerca să submineze mișcarea național-suveranistă din România. Într-o postare publică, Simion afirmă că aceste elite „se pregătesc să readucă la guvernare aceiași oameni care au ruinat România”.

„Elite globaliste care au demonizat și caută să distrugă mișcarea suveranistă națională se pregătesc să readucă la guvernare aceiași oameni care au ruinat România. Pur și simplu își bat joc de votul a milioane de români”, a transmis Simion.

🚨Globalist “elites” who have demonized and seek to destroy the national sovereignist movement are preparing to bring back in government the same people who ruined our 🇷🇴country.

They are simply mocking the vote of millions of Romanians.

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 25, 2025