Manchester United a încheiat un nou sezon dezastruos, echipa terminând stagiunea fără vreun trofeu câștigat. Mai mult decât atât, gruparea de pe Old Trafford nu va juca în viitorul sezon al cupelor europene, iar Gary Neville (fost emblematic jucător al lui United) cere ca patru vedete să plece de la formație: Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony și Alejandro Garnacho.

Manchester United se pregătește pentru o fereastră de transfer de vară ocupată cu o mulțime de intrări și ieșiri, iar Gary Neville a numit patru jucători care se așteaptă să părăsească Old Trafford, conform mirror.co.uk.

Neville consideră că Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony și Alejandro Garnacho ar trebui să plece toți de la Manchester United în această vară.

United a pornit lansat fereastra de mercato din vara acestui an, confirmând achiziția lui Matheus Cunha de la Wolves prin plata clauzei sale de eliberare de 62,5 milioane de lire sterline.

Manchester este, de asemenea, optimistă că-l va transfera pe atacantul Bryan Mbeumo de la Brentford, într-o tranzacție de 50 de milioane de lire sterline.

„Marcus Rashford trebuie să plece pentru el și pentru club. Cred că trenul a plecat și trebuie să își găsească un alt club.

Sunt îngrijorat că Aston Villa nu a anunțat până acum că îl păstrează, pentru că ar fi putut fi o afacere ușoară de făcut cu United dacă aveau de gând să îl păstreze, așa că mi se pare că Villa nu îl va păstra.

Aș spune, de dragul lui Marcus și de dragul lui United, că se simte ca și cum acest drum a ajuns la un capăt”, transmite Neville.

Rashford, Sancho și Antony au fost toți împrumutați în sezonul trecut, în timp ce Garnacho a fost subiectul interesului lui Chelsea și Napoli în ianuarie.

Neville consideră că Antony se simte foarte bine în LaLiga și că fotbalul din Spania este o destinație „perfectă” pentru el.

Manchester United a terminat sezonul din Premier League pe locul 15, una dintre cele mai slabe clasări din istorie pentru multipla campioană a Angliei.

