Gamescom, cel mai mare salon de jocuri video din lume, a început în Koln

Gamescom, cel mai mare salon de jocuri video din lume, şi-a deschis porţile în Koln, iar 4.000 de spectatori au participat marţi la evenimentul de deschidere, informează DPA, citată de Agerpres.

Prezentarea a inclus jocuri noi ca spre exemplu ”Kingdom Come: Deliverance II”, ”Call of Duty: Black Ops 6” şi ”Dying Light: The Beast” şi a oferit detalii în avanpremieră despre lansări viitoare ale unor jocuri pe teme istorice, distopice şi apocaliptice.

După evenimentul de marţi, miercuri dimineaţă urmează să se deschidă alte spaţii expoziţionale, care vor oferi acces la standurile companiilor participante.

Gamescom este o expoziţie cu public, iar accesul se face în urma achiziţionării unui bilet. Biletele pentru ziua de sâmbătă au fost deja epuizate. Ediţia de anul acesta îşi va închide porţile duminică.

Convenţia anuală Gamescom atrage sute de mii de gameri în Koln. Reprezentanţii companiilor participă pentru a stabili contacte şi a încheia acorduri de business, în timp ce fanii jocurilor video au oportunitatea de a testa jocuri noi.

După ce anul trecut 26 de ţări şi regiuni au instalat pavilioane destinate publicului, la ediţia de anul acesta numărul lor a crescut la 37. Peste 1.400 de expozanţi din 64 de ţări sunt înregistraţi la ediţia de anul acesta, cu 15% mai mulţi decât anul trecut, când târgul a fost vizitat de 320.000 de vizitatori din toată lumea.

Jurnalistul Geoff Keighley, gazda evenimentului de deschidere, a menţionat provocările curente ale industriei, în special cele vizând studiourile mai mici, care se confruntă cu dificultăţi financiare.

După pandemia de COVID-19, a existat o scădere a cererii de jocuri video şi o creştere a costurilor, ceea ce a descurajat investitorii.

Potrivit blogului Game Industry Layoffs, circa 11.540 de angajaţi din industrie şi-au pierdut locul de muncă anul acesta la nivel global, un număr semnificativ mai mare decât totalul de 10.500 de joburi pierdute anul trecut.