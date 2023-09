GALERIE FOTO Tunelurile ultrasecrete din Londra, folosite de spioni în Al Doilea Război Mondial, vor fi deschise publicului

Au fost dezvăluite planurile pentru ceea ce promite să fie cea mai spectaculoasă atracție turistică subterană din Londra: transformarea, în valoare de 268 de milioane de dolari, a unei serii de tuneluri din Al Doilea Război Mondial, cu o lungime de 1,5 km, într-o experiență captivantă și strălucitoare, relatează CNN.

Atât de clandestine încât au fost protejate cândva de Legea privind secretele oficiale din Marea Britanie (UK’s Official Secrets Act), fostele tuneluri de spionaj vor fi reamenajate de o echipă care include arhitecții din spatele Gardens by the Bay din Singapore și Battersea Power Station din Londra – dacă se va obține aprobarea de planificare mai târziu în această toamnă.

Tunelurile Kingsway Exchange, aflate la aproximativ 40 de metri sub stația de metrou Chancery Lane din High Holborn, au fost construite în anii 1940 pentru a-i adăposti pe londonezi de campania de bombardamente Blitz din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Aceasta a fost ultima dată când au fost deschise publicului larg. Următorul lor rol în timpul războiului a fost acela de sediu al Departamentului de Operațiuni Speciale ultrasecrete al Marii Britanii, o ramură a MI6 și sursa de inspirație în viața reală pentru Q Branch a lui James Bond.

Apoi au fost extinse pentru a deveni Kingsway Telephone Exchange, care, în anii 1950, a servit ca un schimb de comunicații interne în timpul Războiului Rece. Acesta a găzduit chiar și „linia fierbinte”, care îi conecta direct pe liderii Statelor Unite și URSS.

Centrala a găzduit o rețea aglomerată de 5.000 de cabluri magistrale și o comunitate ocupată de 200 de muncitori care deserveau liniile telefonice.

British Telecom a preluat locația în anii 1980, creând cel mai adânc bar cu licență din lume, destinat personalului guvernamental, cu o sală de jocuri cu mese de biliard și un acvariu cu pești tropicali – culmea luxului anilor ’80.

Tehnologia din spatele centrului de telefonie a devenit învechită la sfârșitul deceniului și a fost scoasă din uz. Dar acum, managerul de fonduri Angus Murray, CEO al The London Tunnels, vrea să aducă istoria tunelului la viață pentru vizitatori cu ajutorul unor ecrane imersive de înaltă rezoluție, structuri interactive, tehnologie care emite mirosuri și sute de difuzoare punctuale.

Londra subterană

„Istoria tunelurilor, amploarea lor și amplasarea între Holborn din Londra și istoricul Square Mile, ar putea face din aceste tuneluri una dintre cele mai populare destinații turistice din Londra”, a declarat Murray într-un comunicat.

Planul este de a investi 140 de milioane de lire sterline în lucrările de restaurare și apoi alte 80 de milioane de lire sterline în toate dotările imersive.

Cu arhitecții Wilkinson-Eyre la bord, cu siguranță au o echipă „stelară” adunată pentru acest proiect foarte ambițios – care depășește cu mult orice altceva oferit în oraș, notează CNN. Cea mai bine dezvoltată atracție turistică subterană permanentă din Londra este în prezent Churchill War Rooms – situată la doar 3,65 metri sub nivelul solului și o fracțiune din spațiul de 8.000 de metri pătrați ocupat de tunelurile Kingsway Exchange.

De asemenea, metroul londonez organizează periodic tururi ale Londrei ascunse care explorează stațiile de metrou și tunelurile abandonate din oraș. Aceste tururi sunt întotdeauna foarte populare și foarte solicitate, iar biletele sunt cumpărate imediat ce sunt disponibile.

Totuși, acestea sunt încă cea mai bună șansă de aventură subterană pentru câțiva ani, deoarece proiectul Tunelurilor din Londra – dacă va continua – nu va primi primii vizitatori impresionați până în 2027. Se pare că ar putea merita așteptarea.