GALERIE FOTO Conac nobiliar de secol XIX din Banat și-a deschis porțile pentru prima dată publicului. După ce a cunoscut grandoarea și decadența, acesta va fi transformat într-un centru cultural și turistic

Conacul din satul Zăgujeni (județul Caraș-Severin), construit în secolul al XIX-lea, și-a deschis porțile pentru public. Aici s-a organizat „Zestrea – Festival de arte și bucurii”, un eveniment cultural care marchează, de fapt, intrarea într-o nouă eră a conacului. Acesta a fost cumpărat în urmă cu un an de consultantul în domeniul energetic Victor Paicu și soția sa, Andreea Paicu, jurnalistă și PR la UNICEF România. Conacul păstrează încă urmele perioadei comuniste, când a funcționat ca SMA (Stațiunea de Mașini Agricole), iar după Revoluție a continuat să deservească Agromec, societatea care se ocupa de reparațiile și furnizarea de piese de schimb pentru tractoare și utilaje agricole.

„Am găsit locul acesta exact așa cum a fost lăsat de mai bine de 15 ani. Era practic exact cum l-au lăsat cei de la societatea comercială Agromec, care între timp a intrat în faliment, cu birouri, documente, toate rămase aici. Arăta mai bine decât ne așteptam, dar totuși într-o stare de degradare. În holul de intrare, tavanul este spart și a afectat puțin și din teracota originală. Multe elemente din partea originală a conacului, de pe la 1900, încă se mai găsesc aici. Sunt teracote, un șemineu superb și tocăria de pe vremea aceea”, a declarat Victor Paicu.

Conacul are 22 de camere

Conacul este construit în stil arhitectural neoclasic. Prima clădire a fost realizată în jurul anului 1830 de Miklos Kopal și reconstruită de fiul său, Gyula Kopal, în 1850, iar ulterior a fost extinsă de ultima familie de nobili, industriașii Juhász, în 1906 (au cumpărat conacul de la baronesa Hermine von der Heydte, în 1874), care au amenajat și parcul interior cu arbori de esență rară, o seră și o piscină. Domeniul se întinde pe 27.000 de metri pătrați.

„Conacul are 22 de camere și aproximativ 1.000 de metri pătrați. Impresionantă este intrarea principală, cu coloanele și blazonul familiei nobiliare. Există și copaci foarte vechi, probabil din perioada în care a fost construit acest conac. Nu putem face foarte multe intervenții, fiind monument istoric de Clasă B. Lucrăm acum la documentație. Erau probleme mari cu infiltrațiile și trebuia să stopăm degradarea. Am acoperit câteva găuri, dar nu am făcut mai mult de atât. Am reconectat conacul la curent și ne-am conectat la canalizare și apă. Însă intervenții asupra clădirii istorice nu putem face până nu finalizăm toată documentația. Avem deja master planul și, pe baza acestuia, putem lucra la proiectele detaliate”, a mai declarat Victor Paicu.

„Noroc cu soția”

Intenția de a achiziționa conacul și de a-l salva de la deteriorare îi aparține, de fapt, Andreei Paicu, fiica comunei Constantin Daicoviciu, de care aparține Zăgujeni. Ea s-a îndrăgostit de conac încă din copilărie, când îl vizita împreună cu unchiul ei, care lucra ca bucătar în clădire.

„Eu m-am născut în București, noi locuim în București, dar soția mea a crescut aici, în satul de lângă, Prisaca. Revenind împreună cu ea în aceste locuri, am trecut de nenumărate ori pe aici. Așadar, noroc cu soția. Fiind de aici, are multe cunoștințe și ne-am conectat foarte repede cu oamenii din comunitate. Pot spune că ne-a ajutat enorm în organizarea acestui eveniment. Locul este foarte frumos. Satul nu e pe drumul principal și nu se vede de pe șosea. Eu am intrat pentru prima dată în conac acum trei ani”, a adăugat Victor Paicu.

Cum au ajuns să cumpere domeniul

Pe uși se află încă tăblițele care indică birourile directorului, directorului financiar și secretariatului. Mai există fișete metalice, pline cu dosare și chitanțe. Domeniul are șase clădiri anexe. Într-una dintre ele se găsesc încă bancurile de lucru și echipamentele utilizate, inclusiv un pod rulant pentru ridicarea motoarelor. Se mai văd urmele unei popicării în aer liber, datând tot din secolul al XIX-lea. O altă anexă adăpostea vasta bibliotecă a familiei nobiliare.

Noii proprietarii vor să revitalizeze și să readucă la viață conacul, care în viitor va funcționa ca spațiu cultural și turistic.

„Zona conacului dorim să rămână destinată evenimentelor culturale, artistice, expozițiilor, concertelor și cursurilor. În curtea conacului vom continua să organizăm evenimente; am demonstrat cu această ocazie că este un spațiu generos și adecvat. A fost foarte multă lume. În clădirea în care a fost atelierul mecanic se poate amenaja o sală multifuncțională pentru teatru, concerte și alte evenimente. Pe viitor, ne gândim și la un spațiu de cazare. Dar, deocamdată, visăm; mai este mult până la realizare”, a concluzionat Victor Paicu.

Zestrea – Festival de arte și bucurii

Întreaga proprietate a putut fi vizitată gratuit în cele două zile ale festivalului de arte și bucurii, care a adus în curtea domeniului demonstrații de luptă daco-romane, ateliere pentru copii, spectacole de muzică tradițională, concerte de pian și vioară, și un târg de meșteșuguri și obiecte vintage.

Satul Zăgujeni aparține de comuna Constantin Daicoviciu, fiind la zece minute de Caransebeș, 30 de kilometri de Lugoj și aproximativ 100 de kilometri de Timișoara.