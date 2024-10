GALERIE FOTO Ambulanța pentru Monumente Banat a pus în siguranță podul austriac de la Grădinari. Specialiștii au intervenit de urgență la monumentul din secolul al XVIII-lea

Ambulanța pentru Monumente Banat – un proiect inițiat în România de regele Charles al III-lea al Marii Britanii, Charles, pe când era prinț – împreună cu voluntarii de la Prin Banat, a descins anul acesta la Grădinari, o comună din județul Caraș-Severin, nu departe de Oravița. „Doctorii” au intervenit de urgență la podul Maria Theresa, un monument din secolul al XVIII-lea, aflat într-o stare avansată de degradare.

„E un monument pe care îl urmăream de foarte multă vreme. L-am vizitat anii trecuți și i-am urmărit starea de degradare. Ca de obicei, am făcut apel în toată țara și au venit voluntari din toate colțurile României. Timp de patru săptămâni, alături de ei – aproximativ 50-60 de voluntari – am reușit să punem în siguranță podul. Când am ajuns acolo, era într-o stare de degradare și de uitare, complet năpădit de vegetație, astfel că primele zile au fost dedicate curățării. Curățarea ne-a arătat, de fapt, cât de deteriorat era. Dar, alături de voluntari și de meșterul care ne-a ajutat, am reușit să-l punem în siguranță”, a spus Mihai Moldovan, coordonatorul Ambulanței pentru Monumente Banat.

Povestea podului de la Grădinari

Deși în cultura populară locală i se spune „Podul turcesc”, acesta a fost construit de austrieci după cucerirea Banatului din mâinile otomanilor. Podul a servit pentru transportul de mărfuri și persoane înainte de darea în folosință a căii ferate Baziaș-Oravița. A fost funcțional până la mijlocul anilor 1980. Podul nou, construit în anul 1965, l-a înlocuit practic pe cel vechi.

„Este unul dintre podurile care, în secolul al XVIII-lea, au trecut printr-un program amplu al administrației austriece, care presupunea consolidarea și construcția de noi căi de acces peste cursurile de apă, pe drumurile principale din această zonă a Europei. Cumva, toate drumurile poștale – aici vorbim despre drumul dintre Timișoara și Oravița, un drum de importanță strategică – au fost modernizate. Și acest pod a avut norocul să facă parte din acest program important”, a mai spus Moldovan.

Majoritatea podurilor nu sunt protejate de lege

Podul de la Grădinari se află pe lista monumentelor istorice, însă numeroase alte poduri nu au acest statut, astfel că mai multe primării au proiecte de demolare pentru ele. În ultima clipă, Ambulanța pentru Monumente a reușit să mai salveze două poduri.

„Sunt multe poduri de acest fel, dar, din păcate, nu toate sunt protejate. Vorbim doar despre trei astfel de poduri care, în prezent, se află pe Lista Monumentelor Istorice. Ca fapt divers, chiar am reușit să demarăm procedura de clasare a podului din Găvojdia și urmează să ne ocupăm de documentație pentru a-i asigura un loc pe Lista Monumentelor Istorice. De asemenea, podul de la Tapia a fost preluat de Asociația Pro Patrimoniu din București, iar ei se ocupă de documentația necesară. Podul de la Foeni se păstrează foarte bine, iar cel mai recent restaurat, poate cel mai atrăgător, este podul de la Cerneteaz”, a explicat Mihai Moldovan.

Ambulanța pentru Monumente Banat intervine asupra monumentelor cu ajutorul voluntarilor, susținută de comunitățile și instituțiile publice locale și de donatori. Astfel, asociația a organizat la Grădinari și un eveniment din ciclul „Arta în Rural”, pentru a sărbători patrimoniul local, ocazie cu care s-a discutat despre podul din localitate, dar și despre turnul de la Grădinari, unde s-a intervenit anul trecut.

Intervenție la podul de la Grădinari FOTO Ambulanța pentru Monumente Banat