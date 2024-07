GALERIE FOTO Circumeuropa 2024. Prima expediție fluviu-maritimă românească a ajuns la final. Ambarcațiunea „Vulpea” a sosit cu emoții în portul satului timișean Otelec

Două luni și două zile i-au trebuit „Vulpei”, o ambarcațiune mică de 7,5 metri, să ajungă din Lefkada, Grecia, în satul Otelec, localitatea timișeană de lângă frontiera cu Serbia. Circumeuropa 2024, prima expediție fluviu-maritimă românească, a ajuns la final. Cristian Ilea și Cosmin Jitariuc au avut un parcurs plin de obstacole și dificultăți. De fiecare dată, echipajul a găsit resurse să meargă mai departe.

„Vulpea” a plecat duminică dimineața, 28 iulie, din Novi Sad, cu intenția de a ajunge la frontiera româno-sârbă înainte de ora 20.00, când aceasta se închide. Pe ultimii kilometri au apărut însă probleme. Bega era blocată de un plaur înainte de ultima ecluză, cea de la Srpski Itebej, aflată la frontieră.

A fost nevoie ca polițiștii să prelungească programul, iar în final, „Vulpea” a acostat în jurul orei 22.00 în vechiul port din Otelec.

„Am plecat la 5 dimineața din Novi Sad pentru a avea suficient timp să ajungem după-amiază la Otelec. Doar că planurile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. După Klek, ne-am oprit efectiv într-un plaur care bloca cursul de apă. Pur și simplu nu aveam pe unde să trecem. Erau 15-20 de metri de vegetație, ca un dop pe Bega. Am desfăcut bușteanul care adunase toată această vegetație, ajutați de angajații de la ecluzele din Serbia. Trei ore am avut de lucru. A fost foarte cald și noi eram la capătul puterilor, dar ne-am îndeplinit visul până la urmă. Am ajuns pe la ora 21.15 la frontieră, polițiștii ne-au așteptat, au înțeles că nu a fost vina noastră și că din motive obiective nu am putut trece. Pe la ora 22.00 am ajuns la Otelec”, a povestit căpitanul expediției, Cristian Ilea.

„Vulpea” a fost dusă la limită

Expediția a început în luna mai, din Lefkada, Grecia. Traseul urmat de Cristian Ilea și Cosmin Jitariuc a inclus traversarea Mării Ionice, înconjurul Italiei și sosirea în Marsilia, de unde au intrat pe râurile europene: Ron, Rin, Main, Dunărea, Tisa și, în final, Bega.

„Vulpea a făcut față cu brio provocărilor la care am supus-o. Am dus-o la limită, dar nu aveam altă soluție. Am avut grijă să navigăm pe mare când vremea era suficient de bună, iar pentru râuri i-am mai atașat un motor, ca să putem urca împotriva curentului puternic de pe Ron. Al doilea motor ne-a ajutat apoi când ni s-a stricat primul. Ni s-a întâmplat și asta”, a mai spus Ilea.

Intrarea în Timișoara de Ziua orașului

„Vulpea” va rămâne câteva zile la Otelec. Pe 1 august, pe digul de la Otelec va avea loc un spectacol susținut de teatrul independent Basca, iar plecarea spre Timișoara va avea loc în dimineața zilei de 3 august. Planul este ca ambarcațiunea să intre în oraș chiar de Ziua Timișoarei.

„Dorința noastră este să intrăm de Ziua Timișoarei în oraș. Este cadoul nostru pentru orașul nostru, pentru râul nostru, să atragem atenția că Bega este accesibilă și pe apă. Am demonstrat că Timișoara este accesibilă și de pe apă, dacă reușim să avem și un punct permanent de trecere a frontierei pe apă cu Serbia”, a mai declarat Cristian Ilea.

Evenimente culturale cu Circumeuropa

Circumeuropa a inclus și evenimente culturale. Primul a avut loc la Marsilia pe 15 iunie, cu întâlnirea diasporei și a scriitorului Robert Șerban, găzduită de Consulatul General al României. Următoarea oprire a fost la Viena pe 15 iulie, unde a avut loc un concert susținut de trompetistul Petre Ionuțescu, iar în final, la Novi Sad, a avut loc un spectacol de dans cu Unfold Media.

Proiectul Circumeuropa 2024 a beneficiat de finanțare de la Centrul de Proiecte Timișoara, cu sume alocate prin bugetul de la Ministerul Culturii, în cadrul programului Timișoara-Capitală Europeană a Culturii.

Circumeuropa va continua în 2026, când echipajul timișorean intenționează să facă un traseu mai lung, care să cuprindă și Marea Nordului.