Gabriela Ruse, eliminată de Emma Navaro în turul doi la China Open
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (locul 98 WTA) a fost eliminată, sâmbătă, de Emma Navaro (locul 19 WTA) din turul doi al turneului de WTA 1000 China Open, desfășurat la Beijing.
Ruse a cedat după mai bine de două ore, scor 3-6, 6-7 (0-7).
Pentru parcursul său, Gabriela Ruse va primi un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.
Și Sorana Cîrstea (locul 58 WTA) a fost eliminată din turul doi la Beijing, vineri, de Karolina Muchova, iar România rămâne fără reprezentante la China Open.
