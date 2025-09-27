G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Gabriela Ruse, eliminată de Emma Navaro în turul doi la China Open

Gabriela Ruse lovește mingea pe terenul de tenis
Gabriela Ruse / Sursa foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Gabriela Ruse, eliminată de Emma Navaro în turul doi la China Open

Sportz27 Sep • 23 vizualizări 0 comentarii

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (locul 98 WTA) a fost eliminată, sâmbătă, de Emma Navaro (locul 19 WTA) din turul doi al turneului de WTA 1000 China Open, desfășurat la Beijing.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ruse a cedat după mai bine de două ore, scor 3-6, 6-7 (0-7).

Pentru parcursul său, Gabriela Ruse va primi un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.

Și Sorana Cîrstea (locul 58 WTA) a fost eliminată din turul doi la Beijing, vineri, de Karolina Muchova, iar România rămâne fără reprezentante la China Open.

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.