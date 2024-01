BREAKING Gabriel Attal a fost numit prim-ministru / Este cel mai tânăr premier din istoria Republicii Franceze și primul care este deschis homosexual

Președintele Emmanuel Macron l-a numit marți pe Gabriel Attal, în vârstă de 34 de ani, în funcția de prim-ministru, devenind astfel cel mai tânăr premier din istoria Republicii Franceze și primul care este deschis homosexual, potrivit AFP.

Emmanuel Macron a declarat că se „bazează” pe „energia” lui Gabriel Attal pentru a pune în aplicare „proiectul său de rearmare și regenerare”, „în conformitate cu spiritul anului 2017: depășire și îndrăzneală”.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024