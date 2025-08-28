Funcţionarii greci, în grevă împotriva unor noi reglementări disciplinare, pe fondul unei anchete, în curs, a procurorilor europeni într-un scandal de fraudare a fondurilor europene / Sindicatul acuză Guvernul că încearcă să impute funcţionarilor greşelile liderilor politici

Sectorul public grec este oprit joi, din cauza unei greve de 24 de ore la apelul Sindicatului funcţionarilor publici Adedy, în semn de protest faţă de proiectul unei reforme care le impune funcţionarilor noi reglementări disciplinare, relatează AFP, conform News.ro.

Greva nu afectează însă transporturile aeriene, maritime sau urbane.

”Această lege va face concedierile mai uşoare şi va incrimina penal acţiunile sindicatelor”, declară AFP Vassilis Katralis de la Sindicatul profesorilor.

Potrivit Adedy, acest proiect de lege prevede schimbarea alcătuirii Consiliilor Disciplinare – prin excluderea reprezentanţilor muncitorilor şi magistraţilor.

El accelerează de asemenea procedura Consiliului Diciplinar ”în dertimentul funcţionarilor judecaţi”, denunţă sindicatul.

Sute de persoane, potrivit AFP, s-au adunat în Piaţa Syntagma, în centrul Atenei şi la Salonic (nord), al doilea cel mai important oraş grec, pentru a-şi exprima opoziţia faţă de ”tentativa de incriminare penală a acţiunii sindicale, sociale şi politice”.

Ministrul de Interne Theodoros Livanios anunţa la sfârşitul lui iulie că reforma vizează să îmbunătăţească ”funcţionarea administraţiei publice şi să consolideze transparenţa şi eficienţa sectorului”.

Consiliile Disciplinare înregistrează adesea întârzieri importante – în numeroase cazuri de până la şase ani – în judecarea unui caz, ceea ce ”frânează productivitatea sectorului”, în opinia ministrului.

”Accelerarea procesului disciplinar este foarte importantă, atât pentru angajaţi, care nu trebuie să aibă de a face cu o procedură disciplinară prelungită, cât şi pentru serviciile în care muncesc”, subliniază ministrul.

Această reformă intervine pe fondul unui scandal recent – care afectează Guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis – cu privire la fraudarea unor ajutoare agricole de la Uniunea Europeană (UE), care a antrenat în iunie demisia unui ministru şi a trei miniştri adjuncţi.

O anchetă în curs – desfăşurată de către procurori ai UE – a dezvăluit o folosire abuzivă generalizată a fondurilor europene de către Autoritatea greacă de Plată a Ajutoarelor Politicii Agricole Comune (OPEKEPE).

Adedy acuză Guvernul de faptul că încearcă să impute greşelile liderilor politici angajaţilor OPEKEPE.

Sindicatul denunţă mutarea unei funcţionare de rang înalt de la OPEKEPE, după ce aceasta a cooperat cu procurorii europeni în dezvăluirea acestui scandal.

Proiectul de lege cu privire noi reglementări disciplinare a fost introdus în Parlament pentru a fi supus unui vot care urmează să aibă loc până vineri, potrivit unei surse parlamentare.