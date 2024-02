Franţa propune retragerea Hezbollah şi discuţii la graniţă pentru armistiţiul Israel-Liban

Franţa a transmis o propunere scrisă Beirutului în vederea încheierii ostilităţilor cu Israelul şi a soluţionării problemei disputate a frontierei dintre Liban şi Israel, potrivit unui document consultat de Reuters, care cere ca luptătorii, inclusiv unitatea de elită a Hezbollah, să se retragă la 10 km de la graniţă, transmite News.ro.

Planul vizează să pună capăt luptelor dintre Hezbollah, susţinută de Iran, şi Israel la graniţă. Ostilităţile s-au desfăşurat în paralel cu războiul din Gaza şi alimentează îngrijorarea cu privire la o confruntare ruinătoare şi totală. Documentul, prima propunere scrisă adusă la Beirut în timpul săptămânilor de mediere occidentală, a fost înmânat săptămâna trecută unor înalţi oficiali de stat libanezi, inclusiv prim-ministrului Najib Mikati, de către ministrul francez de externe Stephane Sejourne, au declarat patru înalţi oficiali libanezi şi trei francezi. Acesta declară obiectivul de a preveni un conflict „care riscă să scape de sub control” şi de a aplica „o potenţială încetare a focului, atunci când condiţiile sunt potrivite” şi, în cele din urmă, are în vedere negocieri privind delimitarea frontierei terestre controversate dintre Liban şi Israel. Hezbollah respinge negocierea oficială a unei dezescaladări până la încheierea războiului din Gaza, poziţie reiterată de un politician Hezbollah ca răspuns la întrebările pentru acest articol. Deşi în ultimele săptămâni au circulat unele detalii despre eforturi similare de mediere ale emisarului american pentru Orientul Mijlociu, Amos Hochstein, toate detaliile propunerii scrise franceze transmise Libanului nu au fost raportate anterior. Planul în trei etape prevede un proces de dezescaladare de 10 zile, care se va încheia cu negocierile la frontieră. O sursă diplomatică franceză a declarat că propunerea a fost înaintată guvernelor Israelului, Libanului şi Hezbollah. Franţa are legături istorice cu Libanul. Ea are 20.000 de cetăţeni în această ţară şi aproximativ 800 de soldaţi în cadrul unei forţe de menţinere a păcii a ONU. „Am făcut propuneri. Suntem în contact cu americanii şi este important să reunim toate iniţiativele şi să construim pacea”, a declarat luni Sejourne într-o conferinţă de presă.