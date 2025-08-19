FOTO VIDEO Noi proteste ale sindicatelor din Educație față de Legea Bolojan, organizate marți în fața Ministerului: „Guvernul Bolojan, repetent la educație!”

Un nou protest al principalelor federații sindicale din Educație are loc, marți dimineață, în fața Ministerului Educației și Cercetării, manifestație prin care se cere abrogarea măsurilor din învățământ incluse în Legea Bolojan, scrie Edupedu.ro. Demonstrația are loc în contextul în care sindicatele au declanșat, luni, o procedură de referendum prin care angajații din școli sunt chemați să decidă dacă vor boicota sau nu începerea anului școlar, pe 8 septembrie.

„Demisia” și „Jos, jos, jos ministru mincinos” scandau din nou participanții la pichetul de marți, din fața sediului MEC. Manifestanții afișau mesaje precum „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”, „Domnule ministru, ați picat examenul de Educație!” sau „Ne-am săturat să suferim noi pentru greșelile voastre!”

În cursul dimineții, sindicatele din Învățământ au reacționat, printr-un comunicat de presă, la declarațiile recente ale premierului Bolojan cum că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani.

