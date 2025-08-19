G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

FOTO VIDEO Noi proteste ale sindicatelor din Educație față de Legea Bolojan,…

Sursa: FSE Spiru Haret

FOTO VIDEO Noi proteste ale sindicatelor din Educație față de Legea Bolojan, organizate marți în fața Ministerului: „Guvernul Bolojan, repetent la educație!”

Articole19 Aug 0 comentarii

Un nou protest al principalelor federații sindicale din Educație are loc, marți dimineață, în fața Ministerului Educației și Cercetării, manifestație prin care se cere abrogarea măsurilor din învățământ incluse în Legea Bolojan, scrie Edupedu.ro. Demonstrația are loc în contextul în care sindicatele au declanșat, luni, o procedură de referendum prin care angajații din școli sunt chemați să decidă dacă vor boicota sau nu începerea anului școlar, pe 8 septembrie.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Demisia” și „Jos, jos, jos ministru mincinos” scandau din nou participanții la pichetul de marți, din fața sediului MEC. Manifestanții afișau mesaje precum „Guvernul Bolojan, repetent la Educație!”, „Domnule ministru, ați picat examenul de Educație!” sau „Ne-am săturat să suferim noi pentru greșelile voastre!”

În cursul dimineții, sindicatele din Învățământ au reacționat, printr-un comunicat de presă, la declarațiile recente ale premierului Bolojan cum că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani.

Citește articolul complet și vezi imagini de la protest pe Edupedu.ro

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO FOTO Protestele organizate de sindicatele din învățământ la sediul Ministerului Educației au intrat în a patra săptămână: „Nu cedăm”

Articole18 Aug • 3.202 vizualizări
2 comentarii

Sindicatele din învățământ cer „Demisia” în a cincea zi de proteste la sediul Ministerului Educației și Cercetării

Articole5 Aug • 244 vizualizări
0 comentarii

Sindicatele din învățământ protestează pentru a patra zi față de Legea Bolojan, la sediul MinisteruluI Educației și Cercetării / Manifestanții scandează „Demisia” și „Jos cenzura”

Articole4 Aug • 2.534 vizualizări
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.