FOTO Sala de sport din Timișoara, cu 2.600 de locuri pe scaune, este în construcție de peste 14 ani. Urmează o nouă licitație

Construcția sălii polivalente a Universității Politehnica din Timișoara – cunoscută și sub numele de “Mica Polivalentă”, a devenit un exemplu al proiectelor care durează zeci de ani. Demarată în anul 2010, pe vremea rectoratului lui Nicolae Robu, care ulterior a fost primar al Timișoarei pentru două mandate, construcția arenei cu o capacitate de 2.600 de locuri s-a confruntat cu numeroase obstacole. Proiectul a fost continuat în timpul rectoratului lui Viorel Şerban, iar în prezent, sub conducerea actualului rector, Florin Drăgan, care se află la al doilea mandat, lucrările sunt încă în curs.

Ani la rând, proiectul a fost marcat de probleme financiare și dificultăți legate de constructori, mulți dintre aceștia intrând în insolvență la scurt timp după câștigarea licitației. Când lucrările ajunseseră la un stadiu de execuție de 70%, s-a luat decizia reproiectării structurii acoperișului, ceea ce a necesitat demolarea și reconstrucția acestuia.

„La început, am avut un proiect, s-a demarat construcția, dar după trei ani am intrat în parteneriat cu Primăria din cauza lipsei fondurilor. Capacitatea sălii a fost mărită de la 2.200 la 2.560 de locuri, ceea ce a impus modificarea proiectului. A fost introdus și un sistem american de afișare cu ecrane, un cub care oferă informații. În urma unei expertize, s-a constatat că structura acoperișului nu putea susține acest cub, iar normele seismice și de siguranță la incendiu au fost actualizate după tragedia de la Colectiv. Toate aceste modificări au generat întârzieri. După a treia licitație, am reușit să găsim un nou constructor”, a explicat Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica din Timișoara.

Contractul cu noul constructor a fost semnat în ianuarie 2020, dar pandemia a adus noi probleme și, în cele din urmă, a dus la rezilierea contractului.

Stadiul actual al construcției

Din cauza perioadei îndelungate de construcție, au apărut numeroase elemente neprevăzute. Pentru a evita disputele, se realizează acum o evaluare – procedură începută acum un an și jumătate – înainte de lansarea unei noi licitații pentru finalizarea lucrărilor, care includ finisajele interioare și exterioare, amenajările exterioare, precum spațiile verzi, parcările și infrastructura edilitară aferentă.

„Am refăcut indicatorii, având în vedere că a fost necesară o serie de consolidări și îmbunătățiri ale arcelor metalice. Partea cea mai dificilă a trecut, dar unele materiale și-au pierdut calitatea în timp. În ultima perioadă, ne-am concentrat pe identificarea și îmbunătățirea elementelor de finisaj și instalații, pentru a le aduce la standardele actuale, inclusiv din punct de vedere al siguranței la incendiu. Sperăm ca în curând să putem scoate la licitație continuarea lucrărilor și să finalizăm proiectul”, a declarat Simon Pescari, prorectorul UPT, responsabil cu bazele sportive ale universității.

Valoarea investiției s-a dublat

Sala Polivalentă a Politehnicii, cu o capacitate de 2.600 de locuri, a ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 70%. „Nu mai este mult de lucru, dar lucrările rămase necesită o atenție sporită. Scaunele nu au fost încă montate, ceea ce este un lucru bun, având în vedere că mai sunt necesare reparații. Sperăm ca în 2025, cel târziu în 2026, să putem da sala în folosință”, a adăugat Simon Pescari.

Investiția inițială era estimată la aproximativ 6 milioane de euro, dar, din cauza scumpirii materialelor de construcție, costurile s-au dublat. Pe lângă construcție, mai trebuie organizată și licitația pentru achiziționarea mobilierului.

Mica Polivalentă va putea găzdui meciuri de baschet, volei, handbal, tenis și alte sporturi, dar va fi și un loc destinat organizării de evenimente și concerte. Sala va fi folosită în principal de echipele Universității Politehnica, dar va putea fi închiriată și de alte cluburi, la fel cum se întâmplă cu vechea Sală Olimpia.

În ceea ce privește construcția Sălii Polivalente cu 16.000 de locuri, despre care se discută de ani buni în Timișoara, aceasta rămâne deocamdată doar un vis frumos, fiind la stadiul de documentație și studii de fezabilitate.