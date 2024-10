FOTO Sală de cățărare construită de la zero în Timișoara. Clădirea este concepută pe trei etaje. Noul sport olimpic începe să prindă și în România

Escalada sportivă este o formă de cățărare care constă în depășirea de către om a obstacolelor naturale sau artificiale ale unui teren abrupt. Această activitate se poate desfășura atât pe stâncă, cât și pe structuri artificiale. Acest sport își are originile în alpinism, dar în ultimii ani s-a dezvoltat separat, în interior, devenind o activitate recreativă populară în țările occidentale, ceea ce a dus și la recunoașterea sa de către Comitetul Internațional Olimpic. Cățărarea a devenit sport oficial al Jocurilor Olimpice în 2021. În România sunt multe săli cu panouri de cățărare, însă toate au fost amenajate în clădiri deja existente, în special în hale industriale. Prima sală construită de la zero pentru acest sport se află la Timișoara. Inițiativa aparține unor pasionați de escaladă sportivă, care se ocupă de această activitate din 2008.

„Este o clădire la care am visat de mult, de când am deschis, în 2008, sala din fosta fabrică de pălării. Când am început această activitate, nu exista astfel de infrastructură în Timișoara. Prima dată a fost un zid la stadionul Știința. Apoi au mai apărut diverse spații improvizate în garaje și alte locuri. Hala de la fabrica de pălării a fost demolată și s-a construit acolo un cartier, iar noi ne-am mutat dintr-o chirie în alta. Ne-am dorit un spațiu pe care să-l putem amenaja de la început ca o sală de cățărat. Este prima clădire din România care a fost gândită ca o sală de cățărat”, a spus Adrian Margea, unul dintre inițiatorii proiectului One Move din Timișoara.

Au urmat exemplele din Europa

Terenul de la marginea orașului, din spatele magazinului Hornbach, a fost achiziționat în urmă cu trei ani, când s-a pus și piatra de temelie a construcției. A durat mult până a fost finalizată.

„Am umblat mult în vestul Europei pentru a vedea modele de săli și pentru a ne inspira. Cred că am valorificat la maximum terenul pe care l-am putut achiziționa. Am investit în ideea de viitor și nu ne așteptăm să ne recuperăm investiția foarte repede. Este o investiție pe termen lung. Vrem să crească numărul de practicanți și sportivi, astfel încât să ne putem dezvolta și noi, iar beneficiile se vor întoarce către partea sportivă. Vrem să organizăm competiții de seniori, naționale și internaționale”, a mai declarat Adrian Margea.

Sportul olimpic cu trei discipline

Înălțimea zidului de cățărare este de 13 metri, însă în exterior se va monta un panou care va ajunge la 15 metri. Vor exista aproximativ o sută de trasee de cățărare, de la cele mai ușoare, la cele de dificultate medie și cele de top național.

„Sunt trei discipline diferite. Escalada de dificultate, unde contează cine ajunge cel mai sus pe un traseu dificil; escalada de viteză, unde traseul este destul de ușor, dar contează timpul – aceasta este partea spectaculoasă, cu alergarea pe verticală; și boulderingul, unde traseele sunt mult mai scurte, dar mai intense, fiind nevoie de creativitate pentru a descoperi cel mai scurt traseu, tot contra timp. Toate trei sunt discipline olimpice. În primul an, cele trei au fost combinate, iar anul acesta escalada de dificultate și boulderingul au fost organizate împreună, iar escalada de viteză separat”, a explicat Adrian Margea, fost participant la Cupa Mondială, cel mai bun rezultat al său fiind o clasare în primii 30.

One Move are și două săli de bouldering, o formă de cățărare întreprinsă fără asigurare, limitată la rute scurte (3-5 metri deasupra solului), astfel încât căderile să nu producă răni, datorită saltelelor de atenuare.

„În ultimii ani, acest sport a câștigat mult teren și în România. Au început să apară și rezultate. Avem un vicecampion mondial la juniori. La copii, avem balcanice câștigate, chiar de sportivi din clubul nostru. Sperăm că vor apărea performanțele și la seniori. Este considerat unul dintre cele mai complexe sporturi, alături de alergare sau înot. Se folosesc toți mușchii, iar pe lângă asta ai nevoie și de creier. Contează adaptarea rapidă la o anumită mișcare, o anumită tehnică de cățărare, coordonarea”, a adăugat Margea.

Traseele pot fi modificate

Clădirea este gândită pe trei etaje. La parter se află recepția și o cafenea lounge, plus spațiul principal cu zona de escaladă pe înălțime. La primul etaj sunt vestiarele, la etajul doi se află prima sală de bouldering – pentru începători și intermediari, iar la etajul trei se află a doua încăpere de bouldering, pentru avansați.

„Traseele pot fi modificate mereu, pentru a oferi constant o nouă provocare. Pereții au găuri la fiecare 20 de centimetri, ceea ce permite montarea diferitelor prize, iar pe lângă acestea și formele geometrice își pot schimba locul. Tot timpul este ceva nou”, a completat Adrian Margea.

Sala de cățărare One Move din Timișoara a fost inaugurată cu o Cupă a României pentru copii (primul concurs de escaladă pentru copii din orașul de pe Bega), însă încă nu este deschisă publicului, deoarece mai sunt necesare câteva amenajări interioare.