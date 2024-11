FOTO Fotografiile realizate pe străzile Timișoarei în zilele Revoluției din ’89, prezentate în premieră într-o expoziție. Cătălin Regea: „Am avut patru filme și am făcut circa 120 de clișee”

În decembrie 1989, Cătălin Regea era student în anul II la Politehnica din Timișoara. Era acasă, la Bocșa, când a auzit ce se întâmplă în orașul aflat la 80 de kilometri distanță. A luat aparatul foto al tatălui său, a urcat într-un tren de noapte și a ajuns la Timișoara, care arăta ca un oraș asediat, cu trupe de soldați înarmați. A început să fotografieze.

Pe atunci, fotografia era diferită de ceea ce este astăzi, când telefoanele mobile permit realizarea a mii de imagini, din care cele nereușite pot fi șterse cu ușurință. Aparatele pe film ofereau o cu totul altă experiență: fiecare imagine capturată era definitivă, iar numărul fotografiilor era limitat. Așa se face că, în toate zilele petrecute pe străzile Timișoarei, Cătălin Regea a făcut doar 120 de fotografii, folosind cele patru filme pe care le avea. Deși multe dintre ele nu respectă standardele de calitate actuale – fiind mișcate, neclare sau prost încadrate – toate au o valoare istorică inestimabilă.

Fotografiile realizate de Cătălin Regea vor fi expuse pentru prima dată în cadrul evenimentelor de comemorare a 35 de ani de la Revoluția de la Timișoara. Expoziția va fi găzduită de Garnizoana din Piața Libertății și se va deschide pe 1 decembrie 2024.

„Ne-am gândit să organizăm o expoziție de artă în care fotografiile pe care le-am făcut în decembrie 1989 să fie integrate în viziunea unui artist, a unor elevi sau studenți, care să-și exprime trăirile lor. Este o expoziție transgenerațională, ce îmbină tehnologia de atunci cu cea de acum. Tatăl meu, pasionat de fotografie, avea acasă un atelier de developare. Știind că plec la Timișoara, mi-a dat un aparat Smena, care avea deliberat obiectivul defect, el sperând că, dacă voi fi prins, nu vor fi găsite dovezi relevante. Am ajuns în Timișoara și am fost șocat de tehnica militară din stradă. Am cutreierat orașul în toate acele zile, fotografiam, mă ascundeam, am dormit unde am apucat… A fost o nebunie. Am avut patru filme și am făcut circa 120 de clișee. După ce am început să le developez, am trecut prin diverse stări, de la extaz la dezamăgire. Unele poze au ieșit bine, altele erau neclare. Aproximativ 22 de fotografii sunt bune, dar acum, după 35 de ani, toate mi se par frumoase”, a declarat Cătălin Regea.

Expoziția intitulată „’35”, găzduită de Garnizoana din Piața Libertății, este o combinație de fotografie și artă, realizată cu intervenția artistului Florin Adrian Pop.

„Cătălin m-a sunat și mi-a propus această expoziție, având în vedere că, de-a lungul timpului, am abordat teme politice. Nu este ușor să organizezi o expoziție cu o temă atât de sensibilă și poate încă neclară. Aproximativ 80% dintre lucrările din această expoziție au fost realizate special pentru această ocazie. M-am apucat serios de lucru cu trei luni înainte. Am gândit expoziția ca pe un întreg, iar partea cea mai dificilă nu a fost pictura, ci intervenția pe fotografiile lui Cătălin. A fost o provocare să găsesc un echilibru între imagini și lucrările mele. Am reușit să ne completăm, iar expoziția este captivantă, nu te plictisești”, a declarat Florin Adrian Pop.

Expoziția de la Garnizoană, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, va putea fi vizitată în perioada 1 decembrie 2024 – 31 ianuarie 2025.