FOTO Cum era structurată Geția, ”noua Românie” pe care voiau să o înființeze suspecții reținuți de DIICOT pentru trădare, care aveau și un ”stat major” paralel: Sfat al înțelepților, Consiliu al bătrânilor, comitete de moși, 9 ministere

Pe site-ul Getia.ro, ”nucleul” grupării reținute joi de DIICOT sub acuzația de trădare, este publicată o organigramă a modului în care urma să funcționeze ”noul stat” pe care voiau să îl înființeze cu ajutorul Rusiei, după răsturnarea actualei ordini, conform DIICOT și declarațiilor lui Adrian Robertin Dinu, unul dintre suspecți și șeful ”Statului Major al Comandamentului Vlad Țepeș”, reținut alături de Ștefan Mateescu, Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene, Radu Pompiliu Șofran și Marius Semeniuc.

”Noua” Românie urma să se numească ”Geția și avea Statul Major ”Vlad Țepeș” (SMVT) și un Centru Național Energo-Informațional (CNEI), care urmau să acționeze la nivel militar.

La nivel civil, țara era condusă din punct de vedere legislativ de un Sfat al Înțelepților, cu rol decizional, cu 13 membri, un Consiliu al Bătrânilor (130 de bătrâni), iar alți 1300 de bătrâni conduceau prin intermediul comitetelor locale.

Executivul era format din 9 ministere:

Ministerul Dreptății

Ministerul Omului (unde erau incluse Educația, Sănătatea, Munca, Turismul și Cultura)

Ministerul Gliei (Agricultură, Ape, Păduri, Mediu, Energie)

Ministerul Viitorului (Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Digitalizare)

Ministerul Bunăstării (Finanțe, Economie, Industrie)

Ministerul Mișcării (Transport, Infrastructură)

Ministerul Treburilor Externe

Ministerul Treburilor Interne

Ministerul Apărării Geției

știre în curs de actualizare

Printre obiectivele Comandamentului Vlad Țepeș se numără:

-să recupereze teritoriile istorice răpite silnic de Ucraina, sau prin trădarea alogenilor din conducerea slugo-statului zis român;

-să reia relațiile economice, culturale cu Rusia, China și Iran;

-să proclame neutralitatea României.

Un alt proiect al Statului Major al Comandamentului Vlad Țepeș era schimbarea numelui țării din România în Geția, „desfiinţarea tuturor partidelor politice (adică a sistemului soroș contra Soroș) și implementarea unui sistem VERİTOCRAT, bazat pe adevărul divin, Legea lui UNU, fără niciunul dintre politicienii ultimilor 35 de ani”.

Context

Adrian Robertin Dinu este unul dintre cei șase suspecți reținuți joi de DIICOT pentru trădare, acuzați că aveau un ”stat major paralel”, se întâlneau cu agenți ruși pentru a negocia ieșirea României din NATO și au mers la Moscova. Dinu este fondatorul Statului Major al Comandamentului „Vlad Țepeș” și a fost reținut alături de Ștefan Mateescu, Raul-Mihail Lupu, Georgică-Cristian Atitiene, Radu Pompiliu Șofran și Marius Semeniuc. Grupul era organizat ca o structură militară cu stat major, susțin procurorii.

Într-un clip din 10 octombrie 2024, publicat pe TikTok, cu o lună și jumătate înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, Dinu vorbea despre cum votul oamenilor este inutil pentru că ”la butoanele STS-ului sunt stăpânii coloniei prin sclavii de serviciu”:

”Nu există decât o singură variantă, soluția este cea propusă de noi, recte statul major al comandamentului ”Vlad Țepeș”. Sistemul trebuie ras, tuns, tăiat răul de la rădăcină. Cu alte cuvinte, toți care au fost în politică și sistem de forță, de justiție, de injustiție socială (…) la 1 milion, două de români buni, cum spunea Horia, de bună credință cum spun eu putem să radem tot, repet, având binecuvântarea Federației Ruse. Restul e can-can (…) Tot ce vedeți că a dat Iohannis ok pe dosarul Revoluției… înseamnă că sunteți foarte proști și vă meritați soarta (…) Toți care mă întrebați cu cine votați sau cu cine vreți să votați sunteți idioți și cu asta am conchis (…) Voi povesti cum se va regenera sistemul. Dacă vreți să înțelegeți că există un plan A și un plan B. Ferească Dumnezeu să ajungem la planul B. Planul B înseamnă voi, din exil, adio, mamă, rămâneți acolo, ceilalți de-aici război civil, nu e glumă, e treabă cât se poate de serioasă (…) Ce urmează este grav. Mie mi se rupe de toată lumea, v-am spus-o de-acum 4 ani de zile, v-o repet, public (…)”.

Citește detalii aici.

Într-un videoclip publicat miercuri seară, cu o zi înaintea reținerilor DIICOT, candidatul pro-rus la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, le-a transmis adepților săi că nu are nevoie de like-uri și urmăritori pe Facebook, ci are nevoie „să fie uniți fizic”. Aflat sub control judiciar pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, Georgescu i-a chemat institent în stradă pe simpatizanți.

Îndemnul vine la câteva zile după mitingul ”suveraniștilor” pro-Georgescu la care au participat câteva zeci de mii de oameni în loc de 1 milion, câți fuseseră anunțați inițial. Câteva zeci de mii de oameni au participat sâmbătă la un miting organizat de AUR în Piața Victoriei din București. Participanții au pornit în marș din Piața Universității începând cu ora 14:00.

George Simion a susținut că va fi ”cel mai mare miting”, vorbind în primă fază de 1 milion de persoane care vor participa la manifestație. Ulterior, în ziua protestului, Simion a transmis că vor participa cel puțin 100.000 de persoane.

Mitingul a durat circa patru ore și a fost punctat de câteva momente de tensiune, în care manifestanții au încercat să rupă gardurile jandarmilor, dar nu au existat violențe. După discursurile susținute de Călin Georgescu și George Simion, mulțimea s-a dispersat. Citește detalii aici.