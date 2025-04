FOTO Cele mai bune localuri și taverne din Thassos / Un top personal

În fiecare an, din aprilie-mai până în octombrie insula Thassos devine un alt „județ” al României, atât de populată este cu turiști români. Unii dintre ei și-au deschis și restaurante pe insulă. Dar în acest articol voi face un top personal a ceea ce cred eu că sunt cele mai bune restaurante din Thassos.

Deși merg de aproape 20 de ani pe insulă, recunosc că sunt destul de consecvent atunci când vine vorba de locurile în care aleg să mănânc alături de familie. De-a lungul anilor am tot experimentat taverne de pe insulă, dar, din punctul meu de vedere, puține se compară cu cele despre care urmează să vorbesc.

To Tavernaki: esența autenticității grecești

Ascunsă pe o străduță îngustă din Limenas, capitala insulei Thassos, taverna To Tavernaki reprezintă gustul autentic al mâncării grecești. Când am descoperit această tavernă, în urmă cu circa zece ani, era un local mic de familie. Kostas, capul familiei, alături de copii servea și avea grijă ca toată lumea să fie fericită, în timp ce soția gătea zilnic zeci de feluri de mâncare. Am vizitat această tavernă și anul trecut, numai că acum afacerea s-a dezvoltat destul de mult, și sincer mi s-a părut ca a mai scăzut din calitatea mâncării, dar nu atât de mult cât să mă facă să o cobor de pe podium.

Aici, ingredientele proaspete sunt procurate zilnic de la pescarii și fermierii locali, iar asta se simte în gustul mâncării.

Fie că alegeți vită Stroganoff, calamari umpluți, coaste de berbecuț sau chiar deliciosul gyros, toate sunt gătite să te facă să revii. În plus, musakaua tradițională, preparată după rețeta bunicii Eleni, cu straturi generoase de vinete, cartofi și carne de miel tocată, acoperite cu un sos béchamel cremos, este un preparat care a câștigat notorietate printre vizitatori. Un alt preparat care nu trebuie ratat este caracatița la grătar, marinată în ulei de măsline extravirgin produs chiar în Thassos, oțet balsamic și ierburi aromatice locale.

Ceea ce face To Tavernaki cu adevărat special este atmosfera autentică și serviciul personal. Nu este neobișnuit ca membrii familiei Papadopoulos să se așeze la masele clienților pentru a povesti despre istoria locului sau pentru a oferi recomandări personalizate din meniu.

Prețurile accesibile, porțiile generoase și calitatea excepțională a preparatelor au transformat To Tavernaki într-o destinație obligatorie pentru orice gurmand care vizitează Thassos. Rezervările în avans sunt recomandate, în special în timpul sezonului estival, când restaurantul este frecvent la capacitate maximă.

Playa De Oro: friptură de vită cum nu am întâlnit nicăieri în România

Situat pe plaja Golden Beach, una dintre cele mai spectaculoase zone de coastă din Thassos, restaurantul Playa De Oro reprezintă un exemplu perfect de fuziune între bucătăria tradițională grecească și cea internațională.

Meniul este o călătorie culinară prin regiunile Greciei, cu influențe subtile din bucătăria mediteraneeană internațională, adaptat pentru a satisface și cele mai pretențioase gusturi.

Dacă ai ajuns aici nu trebuie să ratezi friptura de vită cu sos de ciuperci servită cu un vin roșu local.

Recunosc, pe mine m-a cucerit această mâncare, poate și pentru că vita este cumpărată de la o măcelarie aflată în apropierea localului și este tot timpul proaspătă. Personalul este foarte atent cu clienții. Ca să vă faceți o idee, într-una dintre zilele când știau că avem rezervare pentru cină, ne-au sunat să ne spună cu nu mai au carne pentru friptura de vită și ne-au întrebat dacă rămâne valabilă rezervarea. Dar trecând peste această întâmplare, ceea ce diferențiază Playa De Oro de alte restaurante din Thassos este atenția deosebită acordată detaliilor și prezentării artistice a preparatelor. Fiecare farfurie este concepută ca o experiență multisenzorială, în care aspectul vizual joacă un rol la fel de important ca gustul și aroma.

Deși prețurile sunt mai ridicate comparativ cu tavernele tradiționale din insulă, calitatea excepțională a ingredientelor, creativitatea preparatelor și serviciul impecabil justifică pe deplin investiția într-o experiență culinară la Playa De Oro.

În ultimii ani, nu se mai poate ajunge la acest restaurant fără rezervare. Așa că, dacă vreți să luați cina aici, este de preferat să sunați și să vă faceți rezervare.

Captain Fish: pentru iubitorii de fructe de mare

Poziționat strategic în partea dreaptă a Golden Beach, taverna Captain Fish este o legendă locală pentru amatorii de fructe de mare și pește proaspăt. Dacă ați ajuns aici, recomandarea mea este să încercați fructele de mare. Meniul de la Captain Fish, deși concentrat pe fructe de mare și pește, oferă o varietate impresionantă de preparate care satisfac toate preferințele.

Platoul de fructe de mare pentru două persoane, compus din caracatiță la grătar, calamari prăjiți, creveți Saganaki (pregătiți în sos de roșii picant cu brânză feta) și midii în sos de vin alb cu usturoi, este una dintre opțiunile cele mai apreciate de turiști.

Băutura tradițională recomandată pentru a însoți mâncărurile de pește este Ouzo, licoarea anason grecească, servită cu gheață. Alternativ, vinurile albe locale, în special cele din soiurile Assyrtiko sau Athiri, completează perfect aromele delicate ale fructelor de mare.

Prețurile sunt moderate spre ridicate, reflectând calitatea premium a ingredientelor, însă porțiile generoase și experiența autentică compensează pe deplin investiția.

Stelios Tavern: comoara ascunsă a muntelui

Departe de agitația zonelor turistice și ascunsă în satul montan Theologos (fosta capitală a insulei), una dintre cele mai vechi așezări din Thassos, taverna Stelios reprezintă o incursiune în tradițiile culinare montane ale insulei. Acest loc pitoresc, amenajat într-o clădire de piatră cu peste 200 de ani vechime, oferă o experiență gastronomică autentică concentrată pe specialitățile din interiorul insulei, mai puțin cunoscute turiștilor obișnuiți.

Preparatele lor sunt bazate exclusiv pe rețete transmise oral din generație în generație, utilizând ingrediente cultivate în grădina proprie sau procurate de la producătorii locali din sat.

Spre deosebire de restaurantele de pe coastă, care se concentrează pe fructe de mare, Stelios Tavern este renumit pentru preparatele tradiționale pe bază de carne, în special miel și capră, animale crescute în libertate pe pășunile montane ale insulei. „Kleftiko” – miel gătit lent în hârtie pergament cu cartofi, rozmarin și usturoi – este unul dintre preparatele emblematice ale tavernei.

Un alt preparat excepțional este iedul tânăr marinat în vin roșu și ierburi aromate locale, gătit la cuptor timp de șase ore. Carnea devine atât de fragedă încât se desprinde de pe os la cea mai ușoară atingere. Iedul este servit la porții de 500g sau 1kg. Iar dacă vă încumetați să luați porția de 1kg să știți că este de ajuns pentru 3-4 persoane.

Deși acesta este unul din preparatele mele preferate de la Stelios, în top rămâne bouyordi-ul. Nu voi descrie rețeta pentru că nu o știu, dar este brânză feta pe un pat de legume, preparată în vase mici de lut la cuptor. Recunosc că am încercat să replic această rețetă și acasă, cu toate ingredientele din rețetele autentice grecești, dar nu mi-a ieșit niciodată la fel de bună ca la Stelios.

Un aspect unic al vizitei la Stelios Tavern este posibilitatea de a explora satul istoric Theologos, cu arhitectura sa tradițională și muzeul etnografic local. Mulți turiști combină masa la Stelios cu o plimbare culturală prin sat, transformând vizita într-o experiență completă.

Prețurile sunt surprinzător de accesibile pentru calitatea și cantitatea oferite, reflectând ospitalitatea tradițională grecească și filosofia proprietarilor de a păstra taverna accesibilă atât localnicilor, cât și turiștilor.

Probabil sunt și alte localuri mai bune în Thassos, dar după cum spuneam și la început, acestea sunt cele care mie personal și familiei ne-au plăcut cel mai mult în toate vacanțele petrecute în Thassos. Dacă voi aveți altele, ne puteți scrie în comentarii, poate dacă nu le-am încercat le vom călca pragul.