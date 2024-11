Fotbalist din Premier League, suspendat șapte meciuri pentru remarci rasiste la adresa unui coechipier

Rodrigo Bentancur, mijlocaşul internaţional uruguayan al echipei Tottenham, a primit, luni, o suspendare de şapte meciuri şi o amendă de 100.000 de lire sterline (aproximativ 120.000 de euro) din partea Federaţiei Engleze de Fotbal (FA). Sancţiunea vine ca urmare a remarcilor rasiste ale lui Bentancur la adresa coechipierului său Heung-Min Son.

În timpul unui interviu acordat emisiunii uruguayene „Por la camiseta” de pe Canal 10 în luna iunie, jurnalistul îi ceruse tricoul unuia dintre coechipierii săi de la Tottenham.

„Sonny”, l-a întrebat Bentancur, referindu-se la Heung-Min Son. „Ar putea fi şi vărul lui Sonny, pentru că toţi arată la fel”, a adăugat el.

Fostul jucător de la Boca Juniors şi Juventus i-a cerut scuze coechipierului său sud-coreean şi a recunoscut că „a fost o glumă foarte proastă”.

„A făcut o greşeală, o ştie şi şi-a cerut scuze”, a declarat Heung-Min Son pe reţelele de socializare câteva zile mai târziu.

Deşi problema între cei doi jucători a fost rezolvată, Federaţia Engleză de Fotbal s-a autosesizat, iar luni a dat decizia în acest caz, informează News.ro.

