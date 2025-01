Fostul senator american Bob Menendez, acuzat că în schimbul unor sume de bani şi cadouri şi-a folosit influenţa politică în beneficiul Egiptului şi Qatarului, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru corupţie

Robert Menendez, un fost influent senator american care se apropiase de republicanul Donald Trump, a fost condamnat miercuri, la New York, la 11 ani de închisoare într-un vast dosar de corupţie legat de Egipt şi Qatar, relateazăagenția de știri AFP, citată de News.ro.

Pledoariile în lacrimi ale lui Menendez, fost preşedinte al Comisiei pentru afaceri externe din Senatul SUA, în faţa curţii penale federale din Manhattan nu au schimbat cu nimic sentinţa grea pronunţată de judecătorul Sidney Stein.

Condamnat deja pentru corupţie în luna iulie, congresmanul din New Jersey, la domiciliul căruia s-a descoperit o jumătate de milion de dolari în numerar şi 150.000 de dolari în lingouri de aur, a demisionat din Senat în august şi a anunţat că nu se va mai prezenta la următoarele alegeri ca „independent”.

„La un moment dat în cariera dumneavoastră (…) v-aţi pierdut calea”, i-a spus miercuri judecătorul Stein.

Condamnându-l la 11 ani de închisoare pentru corupţie, judecătorul l-a mustrat pe Bob Menendez, cândva un congresman influent din aripa de dreapta a Partidului Democrat: „Pentru dumneavoastră, munca pentru binele comun a devenit munca pentru propriile interese”, a spus judecătorul.

Veteranul politician, care va ajunge în spatele gratiilor, nu a fost încarcerat imediat şi a denunţat o „vânătoare de vrăjitoare” după modelul Trump.

„Preşedintele (Donald) Trump are dreptate. Procesul judiciar este politic şi corupt până în măduva oaselor. Sper că preşedintele Trump va curăţa haznaua şi va restabili integritatea sistemului”, a declarat Menendez, care şi-a petrecut întreaga carieră lucrând pentru democraţi sub foştii preşedinţi Joe Biden şi Barack Obama, dar care a devenit un apropiat al preşedintelui republican din 2017 până în 2021 şi din nou din 20 ianuarie.

Menendez a fost deja judecat pentru corupţie în 2015, dar procesul său a fost anulat în 2017 din cauza lipsei unui verdict unanim din partea juraţilor. Iar în 2018, Departamentul de Justiţie – sub prima administraţie Trump – a cerut unui judecător să renunţe la toate acuzaţiile împotriva sa.

La 16 iulie anul acesta, justiţia federală, sub administraţia Biden, l-a găsit vinovat pentru 16 capete de acuzare pentru luare de mită, precum şi conspiraţie pentru luare de mită, conspiraţie pentru a acţiona ca agent al unui guvern străin şi obstrucţionarea justiţiei.

În vârstă de 71 de ani, Menendez a favorizat trei oameni de afaceri din New Jersey în schimbul unor sume de bani şi cadouri şi şi-a folosit influenţa politică în beneficiul Egiptului şi Qatarului. A fost găsit vinovat pentru trafic de influenţă în favoarea Egiptului, aliat militar al Washingtonului, în timp ce conducea politica externă în Senat. De asemenea, a fost condamnat pentru „protejarea şi îmbogăţirea” a trei oameni de afaceri din New Jersey, care se învecinează cu New York-ul şi unde locuiesc nouă milioane de persoane, inclusiv o diasporă importantă din Orientul Mijlociu.

Este de aşteptat ca oamenii de afaceri Wael Hana şi Fred Daibes să ajungă, de asemenea, la închisoare. Al treilea, José Uribe, a pledat vinovat la o parte din acuzaţii şi a cooperat cu instanţa.

În timpul procesului, acuzarea a denunţat „niveluri şocante de corupţie, sute de mii de dolari ca mită, inclusiv în aur, numerar şi un Mercedes-Benz”. Procurorul Danielle Sassoon a dat miercuri lovitura, denunţând un „scandalos abuz de putere la cel mai înalt nivel”.

Fostul senator american, care a făcut deja apel împotriva sentinţei sale, a cerut clemenţă din partea justiţiei, prezentând scrisori de susţinere precum cea a unui prieten apropiat, Donald Scarinci, care a scris că se simte „inspirat de Bob, cu speranţa de a schimba lumea”.

„Am să vă cer indulgenţă, nu pentru mine, ci pentru Anthony”, fiul său care suferă de autism, a pledat în lacrimi fostul politician septuagenar. Soţia sa, Nadine Arslanian Menendez, asupra căreia avocaţii lui Bob Menendez au încercat să arunce vina, este judecată separat, dar este sub tratament pentru cancer la sân.

Robert Menendez a fost o figură în Statele Unite şi în străinătate timp de decenii. El este considerat un şoim în diplomaţie, împotriva Cubei, de unde provin părinţii săi, şi împotriva Venezuelei şi Chinei. Pe de altă parte, el este un susţinător convins al Israelului.