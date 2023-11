Fostul președinte american Jimmy Carter a participt la 99 de ani la funeraliile soției Rosalynn, într-o rară apariție în public

Jimmy Carter, fostul preşedinte american în vârstă de 99 de ani, care din februarie primeşte îngrijiri paliative, a avut marţi o apariţie publică rară, care a dezvăluit un om cu aspect fragil, în timp ce a participat la o slujbă de comemorare în Atlanta pentru soţia sa, Rosalynn Carter, care a murit la 19 noiembrie, relatează Reuters, citată de News.ro.

Folosindu-se de un scaun cu rotile şi îmbrăcat într-un costum închis la culoare, cu cravată, el a intrat în Biserica Metodistă Unită Glenn Memorial şi a fost ajutat să se aşeze în primul rând, lângă sicriul acoperit cu flori al soţiei sale, unde a stat flancat de copiii săi. În poală a ţinut împăturită o pătură în albastru şi alb, pe care era brodat un portret zâmbitor al soţiei sale. Cuplul a fost căsătorit timp de 77 de ani.

În calitate de primă-doamnă, Rosalynn Carter a jucat un rol proeminent în timpul preşedinţiei sale din 1977 până în 1981, precum şi în activitatea sa umanitară după ce cuplul a părăsit Casa Albă. Ea a murit la vârsta de 96 de ani.

Jimmy Carter nu s-a adresat persoanelor venite să asiste la slujbă. Fiul său, James Earl „Chip” Carter III, l-a sărutat pe frunte după ce i-a adus un omagiu lui Rosalynn Carter, numind-o „lipiciul” care a ţinut familia unită.

Fostul preşedinte s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate, inclusiv cancer, iar în urmă cu nouă luni a decis să pună capăt intervenţiilor medicale şi să primească îngrijire de tip paliativ la domiciliul său din Plains, Georgia. Soţia sa, care a fost diagnosticată cu demenţă, i s-a alăturat în îngrijirea de tip paliativ cu doar câteva zile înainte să moară.

Jason Carter greets his grandfather, former President Jimmy Carter, after giving a moving tribute to his grandmother, former First Lady Rosalynn Carter, at Tuesday’s service at Glenn Memorial United Methodist Church. pic.twitter.com/olS4EtraEu

— The Carter Center (@CarterCenter) November 28, 2023