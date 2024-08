Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, în scandalul medicilor acuzați de omor calificat: ”Domnul Rafila minte de patru ori / Să prezinte public Ordinul de ministru care a trimis echipa de control la spital”

Fostul ministru USR-PLUS al Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat joi, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că ministrul Alexandru Rafila (PSD) minte ”de patru ori” în scandalul medicilor de la Spitalul ”Sfântul Pantelimon” acuzați de procurori de omor calificat.

Voiculescu spune că Rafila minte când spune că oamenii din Corpul de Control nu au găsit nicio neregulă la spital pentru că ”sunt economiști sau juriști”:

Fostul ministru mai spune că Rafila minte și când spune că verificarea actului medical este făcută de alte instituții și canalizează atenția spre Colegiul Medicilor:

Vlad Voiculescu mai spune că Alexandru Rafila spune un lucru fals și atunci când subliniază că și-a făcut treaba bine și că nu are de ce să-și dea demisia:

Voiculescu i-a cerut public lui Rafila să prezinte ordinul de ministru prin care a trimis o echipă de control la Spitalul ”Sfântul Pantelimon”:

Vlad Voiculescu mai întreabă și de ce din aprilie până în prezent organele de control nu au putut explica ce s-a întâmplat la Spitalul ”Sfântul Pantelimon”:

Context

G4Media a prezentat cronologia acestui caz fără precedent și declarațiile ministrului Alexandru Rafila și ale celorlați responsabili.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a susținut, joi, într-o conferință de presă, că nu are motive să demisioneze, în urma anchetei privind morțile suspecte de la spitalul „Sfântul Pantelimon” din Capitală, motivând că declarațiile sale din primele zile de la izbucnirea scandalului s-au bazat pe concluziile specialiștilor – comisia internă a spitalului și Colegiul Medicilor București. Însă Alexandru Rafila afirma, chiar a doua zi după ce acuzațiile au apărut în spațiul public, că „nu sunt elemente care să susțină aceste acuzații”, deși comisiile medicale care au făcut controale abia se constituiau.

Astăzi, ministrul Sănătății cere ca „oprobiul” să nu fie aruncat asupra întregului corp medical și spune că nu se poate „antepronunța” în legătură cu acuzațiile fără precedent formulate de procurori la adresa a două doctorițe de la Secția ATI a spitalului Pantelimon:

„Corpul de control al ministrului e partea administrativă, partea medicală au verificat-o Colegiul medicilor și comisia internă. Eu sunt ministrul sănătății. Eu nu puteam să am o altă opinie decât coincidentă cu aceste rezultate. Parchetul are alte mijloace de probațiune la dispoziție, pe care nimeni altcineva nu le are. Dar nici nu pot să mă antepronunț. Am citit comunicatul parchetului și sunt personal afectat de ce am citit. Dar trebuie să lăsăm justiția să-și facă treaba și să avem o decizie definitivă a instanței. Și sunt convins că și cei de la parchet vor avea o consultare cu specialiștii din domeniu.

Dvs îmi cereți mie să explic de ce niște oameni care sunt specialiști au ajuns la o evaluare, și-au asumat acel rezultat.

Probabil au greșit, dar lăsați instanța să se pronunțe. Nu vreau eu, ca ministru, să mă antepronunț.”