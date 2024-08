Cronologia neasumării. Rafila, a doua zi de la izbucnirea scandalului morților suspecte de la Spitalul Pantelimon: „Nu sunt elemente care să susțină aceste acuzații” / Ministrul, astăzi: „Să lăsăm justiția să-și facă treaba, nu pot să mă antepronunț”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a susținut, joi, într-o conferință de presă, că nu are motive să demisioneze, în urma anchetei privind morțile suspecte de la spitalul „Sfântul Pantelimon” din Capitală, motivând că declarațiile sale din primele zile de la izbucnirea scandalului s-au bazat pe concluziile specialiștilor – comisia internă a spitalului și Colegiul Medicilor București. Însă Alexandru Rafila afirma, chiar a doua zi după ce acuzațiile au apărut în spațiul public, că „nu sunt elemente care să susțină aceste acuzații”, deși comisiile medicale care au făcut controale abia se constituiau.

Astăzi, ministrul Sănătății cere ca „oprobiul” să nu fie aruncat asupra întregului corp medical și spune că nu se poate „antepronunța” în legătură cu acuzațiile fără precedent formulate de procurori la adresa a două doctorițe de la Secția ATI a spitalului Pantelimon:

„Corpul de control al ministrului e partea administrativă, partea medicală au verificat-o Colegiul medicilor și comisia internă. Eu sunt ministrul sănătății. Eu nu puteam să am o altă opinie decât coincidentă cu aceste rezultate. Parchetul are alte mijloace de probațiune la dispoziție, pe care nimeni altcineva nu le are. Dar nici nu pot să mă antepronunț. Am citit comunicatul parchetului și sunt personal afectat de ce am citit. Dar trebuie să lăsăm justiția să-și facă treaba și să avem o decizie definitivă a instanței. Și sunt convins că și cei de la parchet vor avea o consultare cu specialiștii din domeniu.

Dvs îmi cereți mie să explic de ce niște oameni care sunt specialiști au ajuns la o evaluare, și-au asumat acel rezultat.

Probabil au greșit, dar lăsați instanța să se pronunțe. Nu vreau eu, ca ministru, să mă antepronunț.”

G4Media vă prezintă cronologia acestui caz fără precedent și declarațiile ministrului Alexandru Rafila și ale celorlați responsabili:

11 aprilie – Surse judiciare au declarat în cursul dimineții pentru G4Media că procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au deschis o anchetă penală după o plângere venită pe e-mailul instituției, în care erau reclamate morți suspecte ale unor pacienți la Terapie Intensivă, în cadrul Spitalului Sfântul Pantelimon din Capitală. În reclamație erau informații referitoare la presupusa reducere a dozei de noradrenalină în cazul unor pacienți, ceea ce ar fi putut provoca decesul a 20 de oameni în ultimele zile, conform acelorași surse. Persoana care a formulat denunțul, cadru medical de la Spitalul Pantelimon, a și fost audiată de către procurori. Subiectul a fost tratat inițial de publicația Cetățeanul.

În cursul după-amiezii, Ministerul Sănătății confirmă că există aceste acuzații formulate de un asistent medical, care a reclamat faptul că 20 de pacienți ar fi murit în patru zile la secția ATI după administrarea incorectă a unui medicament. Ministerul anunță trimiterea Corpului de control la spital:

„În urma sesizărilor primite de la directorul de îngrijiri al Spitalului Clinic de Urgență Sf. Pantelimon care se refereau la împiedicarea exercitării atribuților sale în cadrul spitalului, ministrul Sănătății a decis trimiterea Corpului de Control pentru verificarea aspectelor sesizate.”

Ministerul anunță că în cursul zilei și managerul spitalului a fost informat în scris de către directorul de îngrijiri medicale că există informații provenite de la un asistent medical (nenominalizat), că în perioada 4-7 aprilie, în cadrul secției ATI ar fi decedat 20 de pacienți printr-o administrare incorectă a unui medicament.

Ministerul anunță că spitalul a desemnat o comisie internă de anchetă, formată din medici de la alte secții și că s-a solicitat sprijinul Colegiului Medicilor din Municipiul București.

Imediat, managerul Spitalului Pantelimon, Bogdan Socea, a declarat că în cele patru zile s-au înregistrat 19 decese la secția ATI, dar că niciun medic nu a reclamat nimic suspect. „Facem sesizare către parchet, am sesizat Colegiul, Ministerul Sănătății trimite mâine corpul de control. Am constituit comisie medicală. (…) Trebuie să verificam. E greu de crezut. Sunt fapte care nu pot fi explicate”, a mai declarat managerul.

12 aprilie – Mai multe asistente sunt audiate după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul București a deschis o anchetă penală, în urma sesizării primite pe e-mail.

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB) anunță că s-a autosesizat şi a demarat o cercetare coordonată de Departamentul de Jurisdicţie Profesională cu privire la situaţia semnalată la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Bucureşti.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a mers la spitalul Pantelimon și la plecare a declarat că ”nu sunt elemente care să susțină aceste acuzații” legate de decesele suspecte:

„Nu sunt elemente care să susțină aceste acuzații, dar asta nu înseamnă că nu investigăm în continuare. Spitalul sprijină organele de cercetare penală. Sper ca aceste situații să fie infirmate de cele trei investigații care se desfășoară în paralel. Încrederea în sistemul de sănătate poate fi grav afectată dacă lucrurile sunt ținute sub preș, dar nu este cazul. Noi avem ca principii transparența și profesionalismul. Vreau ca la mijlocul săptămânii viitoare să avem gata rezultatele investigației realizate de Corpul de Control.”

Managerul spitalului declară că au loc patru investigații separate după acuzațiile legate de presupusele decese suspecte și precizează că primele verificări interne arată că ”aceste decese nu puteau fi evitate”.

13 aprilie – Florina Pompilian, șefa secției de Terapie Intensivă de la Spitalul Sfântul Pantelimon, a declarat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că scandalul acuzațiilor privind decesele care ar fi suspecte a pornit de la ”furia unei singure persoane”, cu referire la asistenta care a formulat plângeri penale în care ar fi acuzat că din cauza unor tratamente nepotrivite ar fi murit 17 persoane în patru zile. Șefa secției a spus în ultimele trei luni asistenta nu ar fi făcut decât să ”blameze, denatureze adevărul, să încerce să intimideze personalul, să mențină acea stare de nesiguranță vis a vis de viitorul” colectivului din spital.

17 aprilie – Corpul de control al ministrului a concluzionat că ”sesizările formulate de către angajații spitalului au la bază o comunicare defectuoasă între conducerea unității și persoanele în cauză. Sesizările vizau imixtiuni în activitatea de control a directorului de îngrijiri și presupuse acțiuni de hărțuire exercitate asupra unui medic din cadrul secției ATI”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății. Instituția precizează că verificările efectuate de către Corpul de Control al Ministrului, precum și cele efectuate de către comisia internă a Spitalul Clinic de Urgență Sf. Pantelimon București au vizat numai activitatea din punct de vedere administrativ derulată la nivelul spitalului, aspectele de natură penală fiind atributul exclusiv al unității de Parchet competente.

Este finalizat și raportul comisiei interne din spital care nu constată nicio abatere profesională, „respectându-se toate protocoalele și procedurile terapeutice existente”.

„Rămâne în discuție presupusa faptă a depășirii grave a competenței profesionale a unei asistente medicale, care ar fi afirmat că a modificat din proprie inițiativă doza de noradrenalină, dar nu exista nicio dovadă că acest lucru s-ar fi petrecut în realitate”, susține comisia internă.

18 aprilie – Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că nu are niciun motiv să considere că rezultatele anchetei interne nu au fost obiective şi a precizat că ancheta amănunţită va fi cea a Colegiului Medicilor, care va fi gata săptămâna viitoare.

1 mai – Reprezentanţii Colegiul Medicilor din Bucureşti au prezentat rezultatul anchetei şi au precizat că în toate cele 17 cazuri de deces nu a existat niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la protocoale sau că cineva ar fi făcut un act deliberat de a suprima viaţa unui pacient.

„Comisia a analizat caz cu caz toate cele 17 cazuri de decese şi a audiat 23 de medici, respectiv toţi medicii din secţia de ATI, dintre care bineînţeles că am reţinut pe cei care au fost prezenţi şi în legătură cu cazurile respective. (…) Am verificat dacă există protocoale ale Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, care ştiţi foarte bine sunt cele care trebuiesc respectate de către toţi medicii în activitatea profesională şi dacă aceste protocole sunt cunoscute şi de asemenea am verificat punctual consemnările din foaia de observaţie, respectiv dacă dozele administrate au fost în concordanţă cu indicaţiile, dacă au fost ajustate sau dacă s-au adaptat situaţiei clinice la fiecare pacient.

Din această analiză în toate cele 17 cazuri nu a existat niciun fel de suspiciune că a existat vreo abatere de la aceste protocoale sau că cineva în mod intenţionat, mai ales că în unele cazuri sunt consemnări din partea mai multor medici chiar în aceeaşi zi ar fi făcut un act deliberat de a suprima sau de a reduce în scopul criminal”, a transmis preşedintele Comisiei de Disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti, Liana Pleş.

5 iunie – Procurorii au reținut-o pentru 24 de ore pe o asistentă medicală de la Secția ATI a spitalului, sub acuzația de mărturie mincinoasă.

6 iunie – Cinci persoane sunt audiate la Serviciul Omoruri din cadrul Poliţiei Capitalei în dosarul deceselor suspecte de la Spitalul „Sf. Pantelimon”.

27 iunie – Antoaneta Elena Voicu, doctorița care a cerut verificări privind morțile suspecte de la spitalul Pantelimon a fost concediată. Medic ATI în cadrul unității de urgență din București, aceasta a anunțat că managerul spitalului i-a desfăcut contractul de muncă, potrivit PressHub.ro.

7 august – Procurorii anunță că patru mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare, în cursul dimineații, pentru locuințele unor angajați ai Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” București, în dosarul privind morțile suspecte de la Secția ATI a unității medicale. De asemenea, patru cadre medicale au fost aduse la audieri în acest dosar.

Ulterior declanșării perchezițiilor, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, solicită public demisia managerului și a directorului medical de la Spitalul „Sfântul Pantelimon”:

„Ministrul Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, solicită demisia managerului și a directorului medical al Spitalului Clinic de Urgență «Sfântul Pantelimon», având în vedere funcționarea defectuoasă și neîncrederea publică generată de evenimentele din ultimele luni și de anchetele aflate în derulare”, anunță ministerul într-un comunicat de presă.

După audieri, medicii Mirela Păiuș și Maria Miron sunt reținute de procurori, sub acuzații terifiante: tentativă de omor și omor calificat. Anchetatorii susțin că cele două doctorițe au provocat moartea unui pacient în vârstă de 54 ani, internat în stare gravă la Secția ATI, prin scăderea dozei de nonadrenalină, fapt ce a condus la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului.

„Având ca scop provocarea decesului unor pacienți care necesitau terapie intensivă, dar cu privire la care inculpatele apreciau că nu mai este oportună menținerea în viață, acestea au conceput și pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină (substanță esențială în terapie intensivă, cu rol în menținerea tensiunii arteriale), cu consecința scăderii tensiunii arteriale, urmată de stop cardio-respirator”, susțin procurorii.

Este reținută și asistenta medicală acuzată de mărturie mincinoasă.

8 august – Într-o postare pe Facebook intituată „Ce are, ce n-are sens, în scandalul de la spitalul Sf. Pantelimon”, psihiatrul Gabriel Diaconu, consilier onorific al ministrului Alexandru Rafila, afirmă că Secțiile ATI din spitale nu sunt „saloane de paliație” și pune în discuție ideea că în anumite situații poate fi justificată decizia unui medic de a întrerupe medicația care menține în viață un pacient aflat în stare foarte gravă pentru a face loc alui pacient.

Medicii de la Secția ATI a spitalului „Pantelimon” se solidarizează cu colegele lor reținute de procurori și intră în grevă spontană: nu mai asigură decât urgențele. Zece operații sunt amânate doar dimineață. Medicii amenință că vor demisiona din gărzi și chiar și din spital.

Medicul Șerban Bubenek, președintele Senatului Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a susținut, joi, într-o intervenție la Digi24, că în cazul de la Pantelimon „nu poate fi vorba în niciun caz de omor cu premeditare”, fiind „o interpretare greșită care vine din necunoaștere”. Șerban Bubenek a mai declarat despre cele două doctorițe anchetate sub acuzația de omor calificat că „e vorba de vârfuri față de care societatea românească nu poate să arunce anatema”.

Managerul spitalului „Sfântul Pantelimon”, Bogdan Socea, a declarat, în fața spitalului, că și-a oferit demisia, așa cum i-a cerut ministrul Rafila, și a subliniat că nu se cramponează de funcții. El a explicat că ancheta internă făcută după ce au apărut acuzațiile privind morțile suspecte de la ATI a mers pe foile de observații, nu a putut verifica injectomatele și înregistrările, așa cum au făcut procurorii.

„Procuratura își va face treaba. Dacă era o acțiune generalizată, vor fi chemate și alte persoane. Nu au existat indicii sau reclamații din interiorul spitalului”, a mai declarat Bogdan Socea.

Managerul a precizat însă că au fost aproximativ zece sesizări în acest an venite de la pacienți: „în principal doreau o a doua opinie și uneori puneau la îndoială chiar și actul medical”.

Ministrul Alexandru Rafila iese într-o conferință de presă în care afirmă că nu are motive să demisioneze și că justiția trebuie lăsată să se pronunțe, fără a arunca oprobiul asupra întregului corp medical.

Ministrul Sănătății a susținut că afirmațiile sale de la începutul scandalului, în luna aprilie, s-au bazat pe concluziile specialiștilor, respectiv anchetele făcute de Colegiul Medicilor București și de comisia internă a spitalului, care au concluzionat fără dubiu că nu există nicio suspiciune privind modul în care au fost tratați pacienții de la Secția ATI a spitalului „Sfântul Pantelimon”.

„Corpul de control al ministrului e partea administrativă, partea medicală au verificat-o Colegiul medicilor și comisia internă. Eu sunt ministrul sănătății. Eu nu puteam să am o altă opinie decât coincidentă cu aceste rezultate. Parchetul are alte mijloace de probațiune la dispoziție, pe care nimeni altcineva nu le are. Dar nici nu pot să mă antepronunț. Am citit comunicatul parchetului și sunt personal afectat de ce am citit. Dar trebuie să lăsăm justiția să-și facă treaba și să avem o decizie definitivă a instanței. Și sunt convins că și cei de la parchet vor avea o consultare cu specialiștii din domeniu”, a susținut Alexandru Rafila.