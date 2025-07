Ofertă record pentru Vinicius Jr., vedeta Realului, din partea arabilor

Vinicius Jr. nu a ajuns până în acest moment la un numitor comun cu Real Madrid în ceea ce privește prelungirea contractului, iar acest lucru este o veste bună pentru echipele din Arabia Saudită. Conform Talksport, Fondul de Investiții Publice al Arabiei Saudite pregătește o ofertă de 350 de milioane de euro pentru atacantul brazilian.

De la venirea lui Kylian Mbappe, Vinicius Jr. nu a mai fost același jucător. Francezul „a furat” strălucirea de pe Bernabeu, iar în plus brazilianul a fost foarte afectat și de pierderea trofeului Balonului de Aur (în favoarea lui Rodri de la Manchester City).

Nu este pentru prima dată când grupările din Arabia Saudită îl doresc pe brazilian, diferența fiind însă acum una importantă: Vini nu se mai simte la fel de bine la Real Madrid (a pierdut statutul de lider).

Sursa citată menționează o ofertă de 350 de milioane de euro, ceea ce ar face din Vinicius Jr. cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

Actualul record este unul de 222 de milioane de euro, atât cât a plătit PSG în 2017 în schimbul lui Neymar de la FC Barcelona.

Pe lângă suma de transfer, Vinicius Jr. are pregătit un contract uriaș: un miliard de euro în salarii și bonusuri de performanță pentru o înțelegere valabilă cinci ani de zile.

În vârstă de 25 de ani, Vini a precizat în mai multe rânduri că-și dorește să rămână la Real Madrid, dar contextul actual îl poate „împinge” spre câștigurile imense din lumea arabă.

Al Ahli, grupare susținută de Fondul de Investiții Publice al Arabiei Saudite, îl consideră pe brazilian „urmașul de drept” al lui Neymar și Cristiano Ronaldo în fotbalul din Golf.

Brazilianul este așteptat la negocieri la întoarcerea din vacanță, rămâne de văzut dacă Realul îl va convinge cu oferta sa. Presa iberică menționa recent că gruparea de pe Bernabeu poate lua în considerare oferta uriașă a arabilor, cu atât mai mult cu cât Vini nu mai este liderul echipei.

Contractul dintre Vinicius Jr. și Real Madrid este valabil până pe 30 iunie 2027.

