Forțele armate ucrainene afirmă că au atacat cu rachete aerodromului Saki din Crimeea

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că forțele de rachete ucrainene au lansat un atac asupra aerodromului militar rusesc „Saki” din Crimeea anexată, în cursul nopții de joi spre vineri, potrivit BBC.

„Informațiile privind consecințele loviturii sunt în curs de clarificare”, a declarat Statul Major General într-o declarație publicată pe Facebook . „Este important de remarcat faptul că aerodromul era acoperit de sisteme „moderne” de apărare aeriană rusești, care încă o dată nu au reușit să protejeze o instalație militară importantă a Federației Ruse”, mai susține armata ucraineană.

Canalul rusesc Telegram ASTRA a relatat anterior despre atacul asupra aerodromului de lângă Saki. Potrivit informațiilor sale, instalația în cauză se afla în Novofedorovka, districtul Saki. Potrivit acestui canal media, a fost distrusă o stație radar, doi soldați au fost răniți, iar muniția a luat foc.

ASTRA a mai scris că o altă rachetă ATACMS a lovit o instalație radar în apropierea satului Shelkovichnoye din districtul Saki.

Potrivit ASTRA, patru rachete au fost lansate împotriva Crimeei, dintre care două au fost doborâte.

Locuitorii din orașele Saki și Yevpatoria au declarat pentru radiodifuzorul public ucrainean Suspilne că au auzit explozii.

Rusia nu a comentat datele privind loviturile asupra Crimeei.

Informațiile nu pot fi verificate din surse independente.

