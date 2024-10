Lando Norris, pole position în Marele Premiu al SUA de Formula 1 – Dezastru pentru Lewis Hamilton

Lando Norris (McLaren) a stabilit cel mai bun timp al calificărilor contând pentru Marele Premiu de Formula 1 al SUA, de la Austin, britanicul urmând să plece din pole position în cursa de duminică. Al doilea pe grila de start va fi Max Verstappen, campionul mondial en-titre. Ziua a fost una nefastă pentru Lewis Hamilton: va pleca în cursă de pe 18.

Vestappen are 54 de puncte avans față de Norris, iar olandezul poate fi mulțumit cel puțin teoretic și cu poziția a doua la finalul Marelui Premiu din SUA.

Max a câștigat cursa Sprint desfășurată sâmbătă seara pe circuitul de la Austin.

De pe poziţia a treia a grilei de start va pleca spaniolul Carlos Sainz, de la Ferrari.

Coechipierul lui Sainz, Charles Leclerc, a fost al patrulea, în faţa lui Oscar Piastri de la McLaren, în timp George Russell (Mercedes) va pleca al șaselea în Grand Prix.

Pierre Gasly (Alpine) a avut al șaptelea timp, iar Fernando Alonso (Aston Martin) al optulea.

Kevin Magnussen (Haas) a fost al nouălea în calificări, în timp ce Sergio Perez (RedBull) a avut cel mai slab timp din Q3.

